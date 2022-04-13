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Сегодня, 22:03

Следующий сезон МХЛ пройдет в новом формате. Будет разделение на два дивизиона — «Золотой» и «Серебряный»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов заявил, что следующий сезон МХЛ пройдет в новом формате.

«Западная и Восточная конференции остаются, но они будут разделены на два дивизиона — «Золотой» и «Серебряный». В «Золотых» будет девять команд, что касается «Серебряных», то на данный момент на Западе будет девять, на Востоке — восемь», — приводит слова Гуськова сайт МХЛ.

Также специалист заявил, что новая схема улучшит конкурентоспособность каждой команды

«Самое главное в новой схеме — конкурентоспособность каждой команды. В «Золотых» дивизионах первые пять команд по итогам регулярного чемпионата автоматически попадают в плей-офф. Шестое, седьмое и восьмое места играют дополнительный раунд с первым, вторым и третьим местами «Серебряного» дивизиона за попадание в плей-офф.

Борьба идет не только за первую восьмерку, но и за девятое место, которое дает право играть в «Золотом» дивизионе в следующем сезоне. Ценность завоеванного места возрастает в разы", — добавил Гуськов.

В текущем сезоне МХЛ в финале турнира встретятся «Красная армия» и «СКА-1946». Первая игра серии пройдет 15 апреля в Москве.

Источник: https://mhl.khl.ru/news/1/1039039/
МХЛ
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 74 48 26 104
2 Рейнджерс 74 47 27 100
3 Питтсбург 75 42 33 95
4 Вашингтон 73 41 32 92
5 Айлендерс 72 34 38 77
6 Коламбус 73 34 39 74
7 Нью-Джерси 73 26 47 58
8 Филадельфия 73 23 50 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 73 52 21 110
2 Торонто 73 47 26 100
3 Тампа-Бэй 73 44 29 96
4 Бостон 73 45 28 95
5 Детройт 73 28 45 66
6 Баффало 75 27 48 65
7 Оттава 73 27 46 60
8 Монреаль 73 20 53 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 72 52 20 110
2 Миннесота 72 45 27 96
3 Сент-Луис 73 43 30 96
4 Нэшвилл 73 42 31 89
5 Даллас 73 42 31 88
6 Виннипег 74 35 39 81
7 Чикаго 73 24 49 59
8 Аризона 73 22 51 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 73 45 28 99
2 Эдмонтон 74 42 32 90
3 Лос-Анджелес 75 39 36 88
4 Вегас 74 40 34 85
5 Ванкувер 74 36 38 82
6 Анахайм 75 29 46 71
7 Сан-Хосе 72 29 43 68
8 Сиэтл 73 23 50 52
Результаты / календарь
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13.04 02:00
Бостон – Сент-Луис
 2 : 4
13.04 02:00
Вашингтон – Филадельфия
 9 : 2
13.04 02:00
Рейнджерс – Каролина
 2 : 4
13.04 02:00
Торонто – Баффало
 2 : 5
13.04 02:00
Флорида – Анахайм
 3 : 2 ОТ
13.04 02:30
Айлендерс – Питтсбург
 5 : 4 Б
13.04 02:30
Детройт – Оттава
 1 : 4
13.04 03:00
Миннесота – Эдмонтон
 5 : 1
13.04 03:00
Нэшвилл – Сан-Хосе
 1 : 0 ОТ
13.04 03:30
Чикаго – Лос-Анджелес
 2 : 5
13.04 04:00
Калгари – Сиэтл
 5 : 3
13.04 04:30
Даллас – Тампа-Бэй
 1 : 0
13.04 05:00
Аризона – Нью-Джерси
 2 : 6
13.04 05:00
Ванкувер – Вегас
 5 : 4 ОТ
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 73 108
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 73 105
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 73 102
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 68 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 73 51
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 74 50
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 51 2.09
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

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Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

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