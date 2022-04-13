Следующий сезон МХЛ пройдет в новом формате. Будет разделение на два дивизиона — «Золотой» и «Серебряный»

Вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов заявил, что следующий сезон МХЛ пройдет в новом формате.

«Западная и Восточная конференции остаются, но они будут разделены на два дивизиона — «Золотой» и «Серебряный». В «Золотых» будет девять команд, что касается «Серебряных», то на данный момент на Западе будет девять, на Востоке — восемь», — приводит слова Гуськова сайт МХЛ.

Также специалист заявил, что новая схема улучшит конкурентоспособность каждой команды

«Самое главное в новой схеме — конкурентоспособность каждой команды. В «Золотых» дивизионах первые пять команд по итогам регулярного чемпионата автоматически попадают в плей-офф. Шестое, седьмое и восьмое места играют дополнительный раунд с первым, вторым и третьим местами «Серебряного» дивизиона за попадание в плей-офф.

Борьба идет не только за первую восьмерку, но и за девятое место, которое дает право играть в «Золотом» дивизионе в следующем сезоне. Ценность завоеванного места возрастает в разы", — добавил Гуськов.

В текущем сезоне МХЛ в финале турнира встретятся «Красная армия» и «СКА-1946». Первая игра серии пройдет 15 апреля в Москве.