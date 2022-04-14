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Сегодня, 17:01

Бывший хоккеист Мусатов попался на афере через полгода после освобождения

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Недавно освободившийся из мест лишения свободы бывший хоккеист Игорь Мусатов стал фигурантом нового уголовного дела.

Как сообщает РЕН ТВ, правоохранительные органы предполагают, что в 2019 году группа мошенников подготовила поддельные документы о выводе доли компании ООО «Невада» из владения фирмы. После этого завладела акциями компании и вывела из нее деньги через подставные фирмы.

По данным источника, на одном из допросов по этому делу основной обвиняемый «сдал» своих подельников. Среди них оказался Мусатов. По словам задержанного, бывший хоккеист нашел те самые подставные фирмы. Всего аферистам удалось похитить 65 миллионов.

РЕН ТВ информирует, что в настоящий момент Мусаев находится под арестом. Однако, по обвинению в другом преступлении.

Бывший хоккеист освободился по УДО (Условно-досрочное освобождение. — прим. «СЭ») из тюрьмы в октябре прошлого года. Мусатов был осужден в 2020 году за особо крупное мошенничество — он был связан с махинациями на криптовалюте на 800 тысяч долларов.

Источник: https://ren.tv/news/kriminal/963296-khokkeist-musatov-popalsia-na-afere-cherez-polgoda-posle-osvobozhdeniia
Игорь Мусатов
Хоккей
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1 Каролина 74 48 26 104
2 Рейнджерс 75 48 27 102
3 Питтсбург 75 42 33 95
4 Вашингтон 73 41 32 92
5 Айлендерс 72 34 38 77
6 Коламбус 74 35 39 76
7 Нью-Джерси 73 26 47 58
8 Филадельфия 74 23 51 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 73 52 21 110
2 Торонто 73 47 26 100
3 Тампа-Бэй 73 44 29 96
4 Бостон 73 45 28 95
5 Детройт 73 28 45 66
6 Баффало 75 27 48 65
7 Оттава 73 27 46 60
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Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 73 53 20 112
2 Миннесота 72 45 27 96
3 Сент-Луис 73 43 30 96
4 Нэшвилл 73 42 31 89
5 Даллас 73 42 31 88
6 Виннипег 74 35 39 81
7 Чикаго 73 24 49 59
8 Аризона 73 22 51 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 73 45 28 99
2 Эдмонтон 74 42 32 90
3 Лос-Анджелес 76 39 37 88
4 Вегас 74 40 34 85
5 Ванкувер 74 36 38 82
6 Анахайм 75 29 46 71
7 Сан-Хосе 72 29 43 68
8 Сиэтл 73 23 50 52
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Коламбус – Монреаль
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0 : 4
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Колорадо – Лос-Анджелес
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 73 108
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 73 105
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 73 102
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 68 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 73 51
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 75 50
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 51 2.09
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 49 2.09
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 58 2.15
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