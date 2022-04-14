Бывший хоккеист Мусатов попался на афере через полгода после освобождения

Недавно освободившийся из мест лишения свободы бывший хоккеист Игорь Мусатов стал фигурантом нового уголовного дела.

Как сообщает РЕН ТВ, правоохранительные органы предполагают, что в 2019 году группа мошенников подготовила поддельные документы о выводе доли компании ООО «Невада» из владения фирмы. После этого завладела акциями компании и вывела из нее деньги через подставные фирмы.

По данным источника, на одном из допросов по этому делу основной обвиняемый «сдал» своих подельников. Среди них оказался Мусатов. По словам задержанного, бывший хоккеист нашел те самые подставные фирмы. Всего аферистам удалось похитить 65 миллионов.

РЕН ТВ информирует, что в настоящий момент Мусаев находится под арестом. Однако, по обвинению в другом преступлении.

Бывший хоккеист освободился по УДО (Условно-досрочное освобождение. — прим. «СЭ») из тюрьмы в октябре прошлого года. Мусатов был осужден в 2020 году за особо крупное мошенничество — он был связан с махинациями на криптовалюте на 800 тысяч долларов.