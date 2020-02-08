В субботу сборная России сыграет во втором матче Шведских игр с хозяевами турнира. Матч на Ericsson Globe в Стокгольме начнется в 18.15 по московскому времени.

В первой встрече третьего этапа Евротура наша команда уступила Финляндии — 0:3. При этом все три гола россияне пропустили в стартовые семь минут матча, после чего так и не смогли отыграть даже одну шайбу. На Шведские игры команда Алексея Кудашова поехала в сверхэкспериментальном составе: шесть игроков месяц назад завоевали серебро на молодежном чемпионате мира. А потому успех наших в этом матче оценивается БК «Лига Ставок» с высоким коэффициентом 3,40. Для сравнения победу Швеции в основное время можно взять за 1,85. Матч Швеция — Чехия закончился со счетом 1:2 в пользу гостей. Для болельщиков сборной России привлекательной выглядит комбинированная ставка на победу Киселевича и Ко + «Тотал» меньше 5,5. Такой вариант БК «Лига Ставок» оценивает в 5,00. А как считаете вы?

БК «Лига Ставок» дарит фрибет до 3 000 рублей всем новым игрокам. Подробности на сайте.