Сборная России: когда и с кем матч в Туле в мае 2024

Сборная России по хоккею сыграет с Белоруссией в Большом туре 9 мая

Сборная России по хоккею сыграет с Белоруссией в рамках Большого тура национальной команды в четверг, 9 мая. Игра пройдет в крытом ледовом комплексе «Ледовый дворец» в Туле и начнется в 17.00 по московскому времени.

Большой тур сборной стартует 2 мая игрой против Казахстана в Астане и завершится 11 мая матчем с командой Белоруссии в Омске. В турнире принимают участие сборные России, Казахстана и Республики Белоруссия.

Игры пройдут в городах трех стран. Наша команда примет гостей в Омске и в Туле.

Полное расписание Большого тура сборной России читайте на нашем сайте.

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