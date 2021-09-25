Павел Буре вошел в состав совета ИИХФ

Бывший нападающий сборной России, двукратный призер Олимпийских игр и представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре избран в совет Международной федерации хоккея (ИИХФ), сообщает официальный сайт ФХР.

Выборы прошли на конгрессе ИИХФ в Санкт-Петербурге.

Буре — серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира и финалист Кубка Стэнли в составе «Ванкувера». Он входит в Зал хоккейной славы и Зал славы ИИХФ.

Сегодня, 25 сентября был выбран новый президент ИИХФ, им стал француз Люк Тардиф.