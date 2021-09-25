Чех Бржиза избран старшим вице-президентом ИИХФ
14:01
Чешский специалист Петр Бржиза стал старшим вице-президентом ИИХФ по итогам полугодового конгресса организации в Санкт-Петербурге.
Бржиза участвовал в выборах президента ИИХФ, однако выбыл после первого тура. Новым президентом ИИХФ стал француз Люк Тардиф, он получил 67 голосов в четвертом туре. Его соперник — немец Франц Райндль — получил 39 голосов.
Ранее стало известно, что Рене Фазель, который возглавлял ИИХФ с 1994 года, покинет свой пост в сентябре 2021-го.
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