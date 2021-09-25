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Третьяк стал пожизненным членом совета ИИХФ

18:54
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк станет пожизненным членом совета ИИХФ. Решение об этом было принято в ходе полугодового Конгресса Международной федерации хоккея.

«Подобное звание может получить только тот, кто находился в совете в течение как минимум двух сроков и внес выдающийся вклад в работу Международной федерации», — отмечает пресс-служба ФХР.

Третьяк был представителем России в совете с 2012 года. В 2016 году его переизбрали на новый срок.

Дополнительная информация:

https://fhr.ru/news/item/82680/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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