Третьяк стал пожизненным членом совета ИИХФ

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк станет пожизненным членом совета ИИХФ. Решение об этом было принято в ходе полугодового Конгресса Международной федерации хоккея.

«Подобное звание может получить только тот, кто находился в совете в течение как минимум двух сроков и внес выдающийся вклад в работу Международной федерации», — отмечает пресс-служба ФХР.

Третьяк был представителем России в совете с 2012 года. В 2016 году его переизбрали на новый срок.