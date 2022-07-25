Отказавшийся играть за «Спартак» Индрашис подписал контракт с немецким «Швеннингером»

Латвийский нападающий Микс Индрашис подписал контракт с немецким «Швеннингером».

«Я очень рад играть за «Швеннингер» и хотел бы поблагодарить руководство за доверие и профессионализм. Мои амбиции довольно просты. Я хочу бороться за чемпионство с командой. Я с нетерпением жду начала сезона и не могу дождаться встречи с фантастическими болельщиками», — приводит слова Индрашиса официальный сайт клуба.

В конце июня «Спартак» объявил о заключении контракта с 31-летним форвардом. 5 июля хоккеист сообщил, что не подписывал соглашения с московским клубом.

В прошлом чемпионате КХЛ Индрашис выступал за «Витязь» и «Адмирал», хоккеист набрал 17 (7+10) очков в 46 матчах. Концовку сезона-2021/22 нападающий провел в швейцарском «Биле», в составе которого сделал 2 голевых передачи в 8 матчах.