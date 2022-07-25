Хоккей
Новости
КХЛ НХЛ Результаты Чемпионат мира МЧМ по хоккею 2022
Олимпиада
Еврохоккейтур
Кубок Первого канала
Главная
Хоккей

Сегодня, 15:57

Отказавшийся играть за «Спартак» Индрашис подписал контракт с немецким «Швеннингером»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Латвийский нападающий Микс Индрашис подписал контракт с немецким «Швеннингером».

«Я очень рад играть за «Швеннингер» и хотел бы поблагодарить руководство за доверие и профессионализм. Мои амбиции довольно просты. Я хочу бороться за чемпионство с командой. Я с нетерпением жду начала сезона и не могу дождаться встречи с фантастическими болельщиками», — приводит слова Индрашиса официальный сайт клуба.

В конце июня «Спартак» объявил о заключении контракта с 31-летним форвардом. 5 июля хоккеист сообщил, что не подписывал соглашения с московским клубом.

В прошлом чемпионате КХЛ Индрашис выступал за «Витязь» и «Адмирал», хоккеист набрал 17 (7+10) очков в 46 матчах. Концовку сезона-2021/22 нападающий провел в швейцарском «Биле», в составе которого сделал 2 голевых передачи в 8 матчах.

Источник: https://www.schwenninger-wildwings.de/aktuell/wild-wings-verpflichten-den-lettischen-nationalspieler-miks-indrasis/
Микс Индрашис
Хоккей
ХК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Шелковица: польза и вред для организма
Баринов подтвердил интерес «Валенсии», Ракицкий стал одноклубником Балотелли. Главные трансферы и слухи РПЛ на 25 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Матч в честь юбилея Суперсерии может пройти в ОАЭ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Аризона 0 0 0 0
2 Виннипег 0 0 0 0
3 Даллас 0 0 0 0
4 Колорадо 0 0 0 0
5 Миннесота 0 0 0 0
6 Нэшвилл 0 0 0 0
7 Сент-Луис 0 0 0 0
8 Чикаго 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
Результаты / календарь
7.10
8.10
12.10
13.10
14.10
15.10
7.10 21:00
Нэшвилл – Сан-Хосе
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Вратари (КН)
И КН
Семен Варламов

Семен Варламов

Айлендерс

0 0
Антон Худобин

Антон Худобин

Даллас

 0 0
Майк Смит

Майк Смит

Эдмонтон

 0 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости