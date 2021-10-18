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«Ковальчук принесет большую пользу сборной». Каменский — о новом генеменеджере

Каменский считает, что у Ковальчука не будет сложностей на посту генеменеджера сборной России
13:05
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Олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал «СЭ» назначение Ильи Ковальчука на пост генерального менеджера сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине. Об этом сегодня, 18 октября, объявил главный тренер команды Алексей Жамнов.

«Отношусь к назначению Ковальчука очень положительно. Это человек, который участвовал в пяти Олимпидах и был на ведущих ролях в российском хоккее. Думаю, что своим опытом и желанием Ковальчук принесет большую пользу сборной. Он всегда был капитаном и лидером команды. Илья знает хоккей от и до. Сложностей на посту генерального менеджера у него не будет», — сказал Каменский в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Ранее главный тренер сборной России Алексей Жамнов огласил состав тренерского штаба национальной команды на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Помимо Ильи Ковальчука в него вошли Сергей Гончар, Евгений Набоков, Сергей Федоров и Алексей Кудашов.

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Материалы сюжета: НХЛ и Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине, Жамнов — тренер сборной, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх: главное