Олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал «СЭ» назначение Ильи Ковальчука на пост генерального менеджера сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине. Об этом сегодня, 18 октября, объявил главный тренер команды Алексей Жамнов.

«Отношусь к назначению Ковальчука очень положительно. Это человек, который участвовал в пяти Олимпидах и был на ведущих ролях в российском хоккее. Думаю, что своим опытом и желанием Ковальчук принесет большую пользу сборной. Он всегда был капитаном и лидером команды. Илья знает хоккей от и до. Сложностей на посту генерального менеджера у него не будет», — сказал Каменский в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Ранее главный тренер сборной России Алексей Жамнов огласил состав тренерского штаба национальной команды на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Помимо Ильи Ковальчука в него вошли Сергей Гончар, Евгений Набоков, Сергей Федоров и Алексей Кудашов.