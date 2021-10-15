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Николишин — о назначении тренеров сборной России: «Вакханалия. Клоунада. Я не знаю, как это назвать»

Николишин прокомментировал назначение Жамнова тренером сборной России по хоккею
20:21
Андрей Николишин. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андрей Николишин. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Чемпион мира и бывший игрок клубов НХЛ Андрей Николишин в «Коммент.Шоу» на YouTube-канале рассказал, что думает о назначении Алексея Жамнова на пост главного тренера сборной России по хоккею на Олимпиаду в Пекине.

«Вакханалия. Клоунада. Я не знаю, как это назвать, но если со стороны наблюдать, то это смешно. Если знать подноготную, то понимаешь, что идут какие-то политические игры, которые ничего хорошего для нас не светят.

Насколько глупо было объявлять Знарка и через день говорить, что вы все узнаете из официальных источников. Как вот понять? Третьяк объявляет об этом, а потом говорит, что официального [объявления] не было. А ты кто тогда? Ты президент федерации. Если ты не официальное лицо, то ты кто? Он же заявил журналистам, что тренером будет Знарок.

На сегодняшний день официально только то, что Жамнов — главный тренер. Дальше он будет подбирать штаб, и в неофициальных источниках ходят кандидатуры Федорова, Кудашова, Набокова и Гончара. Потом появилась информация, что и Ковальчук туда зайдет помощником менеджера. Но у нас же сейчас один менеджер Всея Руси. Это Роман Борисович Ротенберг», — сказал Николишин.

28 сентября ФХР на своем официальном сайте объявила о назначении Жамнова.

Отметим, что 50-летний Жамнов ранее не работал главным тренером в клубах и сборной. Олег Знарок возглавлял сборную России с 2014 по 2018 год и завоевал золотые медали Олимпийских игр в 2018 году.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=wyB8-0IEG_g

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Виктория Кравченко все материалы автора
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Материалы сюжета: НХЛ и Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине, Жамнов — тренер сборной, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх: главное