Юрий Николаев, агент хоккеиста Ильи Ковальчука, прокомментировал «СЭ» назначение на пост генерального менеджера сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине. Об этом сегодня, 18 октября, объявил главный тренер команды Алексей Жамнов.

«Почетная должность. Желаю Илье Валерьевичу всяческих творческих успехов на ней! Своим друзьям на таких должностях я всегда рад. Хотел бы, чтобы у них все получилось. Это назначение Илья получил сам, со мной никто и не должен был связываться. Решение принималось на самом верху», — сказал Николаев «СЭ».

Ранее главный тренер сборной России Алексей Жамнов огласил состав тренерского штаба национальной команды на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Помимо Ильи Ковальчука в него вошли Сергей Гончар, Евгений Набоков, Сергей Федоров и Алексей Кудашов.