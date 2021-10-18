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«Это назначение Илья получил сам». Агент Ковальчука — о назначении хоккеиста генменеджером сборной

Агент отреагировал на назначение Ковальчука генменеджером сборной России
13:20
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Юрий Николаев, агент хоккеиста Ильи Ковальчука, прокомментировал «СЭ» назначение на пост генерального менеджера сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине. Об этом сегодня, 18 октября, объявил главный тренер команды Алексей Жамнов.

«Почетная должность. Желаю Илье Валерьевичу всяческих творческих успехов на ней! Своим друзьям на таких должностях я всегда рад. Хотел бы, чтобы у них все получилось. Это назначение Илья получил сам, со мной никто и не должен был связываться. Решение принималось на самом верху», — сказал Николаев «СЭ».

Ранее главный тренер сборной России Алексей Жамнов огласил состав тренерского штаба национальной команды на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Помимо Ильи Ковальчука в него вошли Сергей Гончар, Евгений Набоков, Сергей Федоров и Алексей Кудашов.

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Материалы сюжета: НХЛ и Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине, Жамнов — тренер сборной, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх: главное