Главный тренер сборной России Зубов оценил победу над командой Белоруссии в выставочном матче
Главный тренер сборной России по хоккею Сергей Зубов высказался о победе над командой Белоруссии (5:2) в товарищеском матче в Туле.
— Были готовы исполнять обязанности главного тренера? Какие задачи поставили перед собой на эти матчи?
— У меня есть контракт с ФХР. Было предложение возглавить команду. Задача всегда одна: выходить и выигрывать в каждом матче, независимо от того, кто соперник.
— С чем была связана замена Николаева после заброшенной шайбы на Третьяка?
— По правилам, если вратарь покидает ворота, даже не намеренно, то он автоматически должен быть заменен.
— Сегодня в составе отсутствовали две наши самые яркие молодые звезды. Это Мичков и Полтапов. Есть ли вероятность, что завтра они появятся в составе?
— Да. Матвей немножко приболел после финала. Дали ему отдохнуть и восстановиться. На счет Прохора я пока не могу ответить.
— Ваш дебют состоялся в Туле. Как оцените местную публику?
— Потрясающе видеть столько болельщиков. Во-первых спасибо организаторам, спасибо Алексею Дюмину, что задал прием. Отличный стадион. Моя супруга из Тулы. В свое время я долго пробыл здесь.
— В Туле сейчас нет мест в гостиницах, много людей приехали из разных регионов и Москвы, чтобы посмотреть матч сборной. Планируется для сборной дополнительная культурная программа?
— Знаете, у нас напряженный график. Мы приехали сюда вчера, провели тренировку. — Времени у нас не нашлось, но мы прогулялись, посмотрели на набережную, все очень красиво. Завтра после игры у нас планируется отъезд.
— Нынешний состав можно назвать костяком для игр, которые будут впереди? Насколько позитивно повлияет идея проведения матчей сборной с клубами?
— По идее игры с клубами решение будет принято позже. По поводу состава, он экспериментальный. Мы постарались позвать тех ребят, кто может составить костяк и также молодых ребят...
— Хотелось бы спросить о функциях, которые исполняет в тренерском штабе Андрей Разин.
— Он отвечает за большинство, непосредственно. В тренерском процессе и во время игры.
(Дмитрий Барулев)
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|81
|38
|43
|87
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|81
|27
|54
|60
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
0 - 0
|0 - 0
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
|0 - 0
|
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
0 - 0
|0 - 0
|
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
|0 - 0
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
|0 - 0
|
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
0 - 0
|0 - 0
|
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
|0 - 0
|
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
0 - 0
|0 - 0
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|- : -
|3.05
|02:00
|
Каролина – Бостон
|- : -
|3.05
|02:00
|
Миннесота – Сент-Луис
|- : -
|3.05
|02:30
|
Торонто – Тампа-Бэй
|- : -
|3.05
|05:00
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Эдмонтон – Лос-Анджелес
|- : -