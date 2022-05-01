Главный тренер сборной России Зубов оценил победу над командой Белоруссии в выставочном матче

Главный тренер сборной России по хоккею Сергей Зубов высказался о победе над командой Белоруссии (5:2) в товарищеском матче в Туле.

— Были готовы исполнять обязанности главного тренера? Какие задачи поставили перед собой на эти матчи?

— У меня есть контракт с ФХР. Было предложение возглавить команду. Задача всегда одна: выходить и выигрывать в каждом матче, независимо от того, кто соперник.

— С чем была связана замена Николаева после заброшенной шайбы на Третьяка?

— По правилам, если вратарь покидает ворота, даже не намеренно, то он автоматически должен быть заменен.

— Сегодня в составе отсутствовали две наши самые яркие молодые звезды. Это Мичков и Полтапов. Есть ли вероятность, что завтра они появятся в составе?

— Да. Матвей немножко приболел после финала. Дали ему отдохнуть и восстановиться. На счет Прохора я пока не могу ответить.

— Ваш дебют состоялся в Туле. Как оцените местную публику?

— Потрясающе видеть столько болельщиков. Во-первых спасибо организаторам, спасибо Алексею Дюмину, что задал прием. Отличный стадион. Моя супруга из Тулы. В свое время я долго пробыл здесь.

— В Туле сейчас нет мест в гостиницах, много людей приехали из разных регионов и Москвы, чтобы посмотреть матч сборной. Планируется для сборной дополнительная культурная программа?

— Знаете, у нас напряженный график. Мы приехали сюда вчера, провели тренировку. — Времени у нас не нашлось, но мы прогулялись, посмотрели на набережную, все очень красиво. Завтра после игры у нас планируется отъезд.

— Нынешний состав можно назвать костяком для игр, которые будут впереди? Насколько позитивно повлияет идея проведения матчей сборной с клубами?

— По идее игры с клубами решение будет принято позже. По поводу состава, он экспериментальный. Мы постарались позвать тех ребят, кто может составить костяк и также молодых ребят...

— Хотелось бы спросить о функциях, которые исполняет в тренерском штабе Андрей Разин.

— Он отвечает за большинство, непосредственно. В тренерском процессе и во время игры.

(Дмитрий Барулев)