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Сегодня, 14:40

Фетисов пригласил игроков зарубежных стран сыграть на льду Байкала

Виктория Кравченко
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Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов заявил, что организаторы хоккейных матчей на льду озера Байкал будут рады, если представители зарубежных команды приедут, чтобы сыграть с россиянами.

«Мы всех приглашаем. Это дело добровольное, мы всегда хотели быть дружелюбными, понятными. Тот самый дворовый принцип игры в хоккей: пришел, надел майку, коньки — и вставай рядом. Приезжайте, друзья, мы вас ждем на Байкале», — цитирует Фетисова ТАСС.

В пятницу на Байкале прошел матч с участием сборной Легенд хоккея, за которую выступали олимпийские чемпионы Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Андрей Коваленко, Александр Якушев и другие.

Источник: https://tass.ru/sport/20066957
Вячеслав Фетисов
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