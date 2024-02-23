Фетисов пригласил игроков зарубежных стран сыграть на льду Байкала

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов заявил, что организаторы хоккейных матчей на льду озера Байкал будут рады, если представители зарубежных команды приедут, чтобы сыграть с россиянами.

«Мы всех приглашаем. Это дело добровольное, мы всегда хотели быть дружелюбными, понятными. Тот самый дворовый принцип игры в хоккей: пришел, надел майку, коньки — и вставай рядом. Приезжайте, друзья, мы вас ждем на Байкале», — цитирует Фетисова ТАСС.

В пятницу на Байкале прошел матч с участием сборной Легенд хоккея, за которую выступали олимпийские чемпионы Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Андрей Коваленко, Александр Якушев и другие.