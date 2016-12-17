Дмитрий Чернышенко: "У того допинг, того подозревают... Зритель устал, что про спорт говорят плохо"

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко считает несправедливым давление на Россию из-за допинговых скандалов и уверен, что зрителю это только вредит, сообщает корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Отметим, что ранее из-за допинговых скандалов из Сочи был перенесен чемпионат мира-2017 по бобслею и скелетону, а ряд ведущих биатлонистов мира готовы бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени из-за списка Всемирного антидопингового агентства с именами российских биатлонистов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.

- Вы, как причастный к "Матч ТВ", порадовались передаче прав на показ Кубка Первого канала вашему каналу?

- Я вообще удивляюсь нашей способности перевернуть все с ног на голову. И я дико расстроен той ситуацией, которая в медиа сейчас происходит. Когда на фоне неблагоприятной международной обстановки вы видите, что Россия подвергается абсолютно несправедливому давлению из-за допинговых скандалов, наши средства массовой информации почему-то с удовольствием смакуют и вытаскивают эти информационные поводы. Тем самым работая на то, что зритель начинает действительно верить в то, что у нас какая-то глобальная проблема, связанная с допингом. И весь спорт – это какой-то сплошной обман, трюкачество, подлог, несправедливость.

И мы видим уже результат – зритель просто уже устал от того, что про спорт все время говорят плохо. У того допинг, того подозревают, у того там какие-то сомнения, что это было все правильно и справедливо. При этом никаких существенных доказательств, как правило, не приводится. Но зритель начинает теряться от этого количества информации и думать, а может, и правда так все плохо? Зачем тогда смотреть этот спорт, если самое главное, из-за чего мы его смотрим – честная спортивная борьба, - там, в этом спорте, нет и близко. Это неправильно. Поэтому мы должны сплотиться и защищать наши интересы.

Та истерия, что происходит вокруг спорта и допинга во всем мире на фоне несправедливого отношения к России, приводит к тому, что зрительский интерес начинает падать. В этом, помимо международного заговора, о котором говорят, есть вина и СМИ. Которые с удовольствием муссируют. Это все неприятно. Что отбирают у нас чемпионаты мира, что обвиняют наших биатлонистов. А биатлон – это второй по популярности вид спорта после футбола.

Это очень болезненно. И мы здесь должны ответственно подходить и защищать нашего зрителя, объяснять ему, говорить о той несправедливости, которая происходит. Потому что самый главный пострадавший в этой истории – это спортсмены. Они ни в чем не виноваты. И наши ребята, наша сборная, которая бьется на Кубке Первого канала, чем она виновата во всей этой ситуации? Поэтому я здесь поддержал бы коллег с Первого канала.