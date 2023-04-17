Быков — о майском турне сборной: «Это возможность проверить ближайшие резервы, дать советы и директивы игрокам»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков ответил на вопрос о том, как относится к турне национальной команды, которое состоится в мае.

«Любые матчи и соревнования — это возможность проверить ближайшие резервы, дать советы и директивы игрокам для их дальнейшей эволюции в своих клубах. Такие матчи отслеживают потенциальных кандидатов в национальные сборные, и большое число ребят участвует в работе и жизни института сборных команд», — приводит «РБ Спорт» слова Быкова.

Также он высказался о назначении Романа Ротенберга на пост главного тренера сборной.

«Это прерогатива Федерации хоккея России», — добавил специалист.

Российская команда, которую возглавил Ротенберг, начнет подготовку к майскому турне 23 апреля.