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Сегодня, 18:20

Крикунов отреагировал на назначение Ротенберга главным тренером сборной «России 25»

Алина Савинова
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Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением о назначении Романа Ротенберга на пост главного тренера сборной «России 25».

«СКА выиграл регулярный чемпионат. Там, наверное, особо и желающих не было сейчас работать. А он горит, хочет, поэтому его и назначили единогласно. Пусть поработает со сборной, флаг ему в руки. Тем более у него в команде много молодых ребят этого возраста и моложе», — цитирует Крикунова Metaratings.ru.

1 мая сборная отправится в турне, в ходе которого посетит Челябинск, Астану, Красноярск, Тулу и Минск. Подготовка к нему стартует 23 апреля в Новогорске.

Источник: https://metaratings.ru/news/krikunov-rotenberg-gorit-khochet-poetomu-ego-i-naznachili-glavnym-trenerom-sbornoi-rossii-25-243802/
Хоккей
Владимир Крикунов
Роман Ротенберг
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Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
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4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
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11 Сочи 68 11 57 32
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2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
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5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
Финал Счет в серии
Ак Барс - ЦСКА
Ак Барс - ЦСКА
0 - 0
1. Ак Барс - ЦСКА
0 - 0
2. Ак Барс - ЦСКА
0 - 0
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0 - 0
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Финалы конференций
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
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Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
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Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
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Сал. Юлаев - Адмирал
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1 - 2
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