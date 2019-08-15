«Авангард» включил в состав членов экипажа спасенного самолета

«Авангард» объявил состав на товарищеский матч против «Динамо». Омский клуб включил в него имена членов экипажа самолета Airbus А321, сообщает Twitter «Ястребов».

«Сегодня у нас не просто рядовой состав на предсезонный матч. В первое звено мы поставили экипаж самолета А321, который посадил борт на кукурузное поле и спас всех пассажиров. Командиром судна является Дамир Юсупов, второй пилот — Георгий Мурзин», — говорится в сообщении.

Сегодня у нас не просто рядовой состав на предсезонный матч.



В первое звено мы поставили экипаж самолёта А321, который посадил борт на кукурузное поле и спас всех пассажиров. Командиром судна является Дамир Юсупов, второй пилот — Георгий Мурзин. pic.twitter.com/hi3DbtSMzO — ХК Авангард (@hcavangardomsk) August 15, 2019

Сегодня утром самолет «Уральских Авиалиний» был вынужден совершить аварийную посадку в Подмосковье из-за поломки двигателей.