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«Авангард» включил в состав членов экипажа спасенного самолета

15 августа 2019, 16:18
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«Авангард» объявил состав на товарищеский матч против «Динамо». Омский клуб включил в него имена членов экипажа самолета Airbus А321, сообщает Twitter «Ястребов».

«Сегодня у нас не просто рядовой состав на предсезонный матч. В первое звено мы поставили экипаж самолета А321, который посадил борт на кукурузное поле и спас всех пассажиров. Командиром судна является Дамир Юсупов, второй пилот — Георгий Мурзин», — говорится в сообщении.

Сегодня утром самолет «Уральских Авиалиний» был вынужден совершить аварийную посадку в Подмосковье из-за поломки двигателей.

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