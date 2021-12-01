Андрей Николишин назвал главное преимущество сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине

Бронзовый призер Олимпийских игр 2002 года Андрей Николишин высказал мнение, что единство духа будет главным преимуществом сборной России по хоккею на олимпийском турнире в Пекине.

«Шансы на Олимпиаде у всех одинаковые, — цитирует ТАСС Николишина. — Для нас, болельщиков, важно, чтобы приехали все сильнейшие и в бескомпромиссной борьбе определили, кто из них лучший. Что касается нашей команды, мы всегда были сильны единством духа, и это наше самое большое преимущество».

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Хоккейный турнир начнется 9 февраля. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Дании, Чехии и Швейцарии.