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Андрей Николишин назвал главное преимущество сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине

20:05
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Бронзовый призер Олимпийских игр 2002 года Андрей Николишин высказал мнение, что единство духа будет главным преимуществом сборной России по хоккею на олимпийском турнире в Пекине.

«Шансы на Олимпиаде у всех одинаковые, — цитирует ТАСС Николишина. — Для нас, болельщиков, важно, чтобы приехали все сильнейшие и в бескомпромиссной борьбе определили, кто из них лучший. Что касается нашей команды, мы всегда были сильны единством духа, и это наше самое большое преимущество».

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Хоккейный турнир начнется 9 февраля. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Дании, Чехии и Швейцарии.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13084651

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