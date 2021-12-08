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Матыцин: «Хоккей является в России тем видом спорта, в котором проигрывать точно нельзя»

Матыцин высказался об уровне российского хоккея
12:39
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Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о подготовке российской хоккейной команды к зимним Играм в Пекине.

«Хоккей является одним из видов спорта, где проигрывать точно нельзя. История отечественного хоккея нас приучила к победам, и я очень надеюсь, что та сборная, которая будет играть в Пекине, выступит там с таким же настроением.

Наверняка Кубок Первого канала будет этапом подготовки [к Олимпиаде], где будут наигрываться определенные сочетания, тактические схемы, и мы ждем побед от нашей команды», — цитирует Матыцина ТАСС.

Сборная России по хоккею с 15 по 19 декабря станет участником Кубка Первого канала. Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13142649

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Виктория Кравченко все материалы автора
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