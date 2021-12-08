Матыцин: «Хоккей является в России тем видом спорта, в котором проигрывать точно нельзя»
Матыцин высказался об уровне российского хоккея
12:39
Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о подготовке российской хоккейной команды к зимним Играм в Пекине.
«Хоккей является одним из видов спорта, где проигрывать точно нельзя. История отечественного хоккея нас приучила к победам, и я очень надеюсь, что та сборная, которая будет играть в Пекине, выступит там с таким же настроением.
Наверняка Кубок Первого канала будет этапом подготовки [к Олимпиаде], где будут наигрываться определенные сочетания, тактические схемы, и мы ждем побед от нашей команды», — цитирует Матыцина ТАСС.
Сборная России по хоккею с 15 по 19 декабря станет участником Кубка Первого канала. Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля 2022 года.
Дополнительная информация:
Читайте также
Ягудин в роли Глейхенгауза, Медведева играет саму себя, а Хромых прыгает четверные. Стоит ли смотреть «Последний аксель»?
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю