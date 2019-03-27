Александр Фролов о деле по иску к Началовой: "Я обратился в Верховный суд"

Хоккеист Александр Фролов утверждает, что не подавал иск в отношении своей бывшей гражданской жены певицы Юлии Началовой. Он отметил, что обратился в Верховный суд по этому вопросу.

- Я не хочу очень сильно вдаваться во все эти подробности, дрязги. У нас правда есть совместная недвижимость, которая была приобретена и оформлена, наверное, в 2015-м году, - сказал Фролов в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале. - Я никаких претензий, никаких исков против Юли никогда не подавал. На данный момент существует эта грязна история с "Весенними инвестициями", которые подали иск в Нижнем Новгороде и пытаются отсудить у меня 26 миллионов рублей. Мы обратились в Верховный суд по этому вопросу. Это очень странная история, в которой было нарушено много норм. Мы хотели бы разобраться в этом вопросе.

Фролов заявил, что он не подавал иск на Юлию Началову, как сообщалось в СМИ, а на самом деле иск был подан против него. Началова и Фролов встречались с 2011 по 2016 год. В СМИ сообщалось, что впоследствии хоккеист подал на певицу в суд из-за претензий по поводу денег, выплаченных за половину квартиры.