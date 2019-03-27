Хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном иске по квартире Юлии Началовой

Хоккеист Александр Фролов отрицает информацию о том, что он подавал в суд на свою бывшую гражданскую жену Юлию Началову. Началова и Фролов встречались с 2011 по 2016 год. В СМИ сообщалось, что впоследствии хоккеист подал на певицу в суд из-за претензий по поводу денег, выплаченных за половину квартиры.

– Три месяца назад началась вся эта история, – сказал Фролов в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале. – Это очень запутанная история. Слава богу, что мои родители оказались дома в этот момент, потому что была какая-то телефонограмма. Через Самару как-то ее доставили, и они мне ее переслали. Я знаю, что уже прошло какое-то совещание, где мы не присутствовали. Я успел послать моих юристов в Нижний Новгород, и так это все и началось. Я ни разу против Юли в суд не обращался ни с какими требованиями. Никогда не предъявлял Юле никаких исков, никаких требований или обвинений. Более того, на самом деле, иск предъявили мне.

На данный момент есть такая организация: ООО "Весенние инвестиции". Они подали иск в Нижнем Новгороде с требованием взыскать с меня почти 26 миллионов рублей (в показанном на видео документе указана сумма в 25 824 212,46 рубля. – Прим. "СЭ). Они прикрываются договором, по которому они якобы выкупили мой существующий долг у Юли. По какой-то причине они выкупили его за 15 миллионов. Точнее, не выкупили, а сказали, что в рассрочку, должны заплатить за него до июня 2019 года и забрали права на этот несуществующий долг. Почему-то подали иск в Нижнем Новгороде, грубо нарушив нормы права. Это дело по подсудности не принадлежит нижегородскому суду и должно рассматриваться в Москве. Это иск "Весенних инвестиций" именно ко мне, чтобы взыскать 26 миллионов рублей.