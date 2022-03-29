Тренер «Стальных Лисов» Шумик предложил ввести в МХЛ запрос на положение вне игры

Главный тренер молодежной команды «Стальные Лисы» Станислав Шумик считает, что в МХЛ надо ввести тренерские запросы на положение вне игры.

— Согласны, что эпизод с решающим голом «Омских Ястребов» во втором овертайме должен стать прецедентом, после которого в МХЛ введут тренерские запросы на положение вне игры?

— Думаю, да. Прогресс идет вперед. Это важно в таких матчах, которые идут до одной ошибки. Игра шла волнами: то у одних преимущество, то у других. Должен быть видеоконтроль моментов. Все парни бьются, стараются. Все нервничают, выплескивают эмоции. Как человек может определить вне игры на глаз? Мы тренерским штабом со своего ракурса видим, что игрок с ногами запрыгнул в зону и ловит шайбу в ней. Тонкий момент. Из этого складываются судьбы людей, тренеров, молодых игроков. Конечно, это все отговорки. Но я бы действительно ввел такую систему.

«Стальные Лисы» уступили в пятом матче серии полуфинала Восточной конференции «Омским Ястребам» (4:5 2ОТ). «Ястребы» выиграли серию со счетом 3-2 и вышли в полуфинал плей-офф МХЛ.