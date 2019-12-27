«Стальные лисы» всухую победили «Кузнецких медведей»
В матче регулярного чемпионата Париматч МХЛ «Стальные лисы» принимали «Кузнецких медведей». Хозяева одержали победу со счетом 4:0.
Хоккей
Париматч МХЛ
Регулярный чемпионат
«Белые медведи» (Челябинск) — «Сибирские снайперы» (Новосибирск) — 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Шварев — 11 (мен., Лукин, Мякишев), 24:32 — 1:0. Овчинников — 12 (бол., Юров, Коньков), 34:18 — 1:1. Юров — 12 (Давыдов, Дубакин), 41:33 — 1:2. Лукин — 9 (Шварев, Нероев), 53:25 — 2:2.
Победный буллит: Абрамов.
Вратари: Горбунов — Щербаков.
Судьи: Смирнов, Степанищев.
27 декабря. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.
«Толпар» (Уфа) — «Тюменский легион» (Тюмень) — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Голы: Баканин — 7 (Кузнецов, Елизаров), 17:19 — 1:0. Скоропад — 3 (Дергунов, Голощапов), 22:13 — 2:0. Дергунов — 3, 38:02 — 3:0. Дергунов — 4 (Скоропад, Голощапов), 48:56 — 4:0.
Вратари: Кулешов — С. Пылаев.
Судьи: Майтак, Меньших.
27 декабря. Уфа. Городской дворец спорта.
«Стальные лисы» (Магнитогорск) — «Кузнецкие медведи» (Новокузнецк) — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Голы: Мозякин — 4 (Крохалев, Шашков), 5:40 — 1:0. Корешков — 1, 21:09 — 2:0. Гололобов — 1 (Мошкин), 23:02 — 3:0. Захаров — 1 (Шешин, Гусев), 45:30 — 4:0.
Вратари: Шашков (Набоков, 36:43) — Кузнецов (Кузьмин, 26:03).
Судьи: Литвинов, Отмахов.
27 декабря. Магнитогорск. «Арена-Металлург».
«Авто» (Екатеринбург) — «Омские ястребы» (Омск) — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
Голы: Бухаров — 19 (бол., Зайцев, Журавлев), 4:39 — 1:0. Фоминцев — 8 (Бухаров, Захаров), 7:49 — 2:0.
Вратари: Романов — Дубровский (59:13).
Судьи: Саутин, Сюрдяев.
27 декабря. Екатеринбург. КРК «Уралец».
«Спутник» (Альметьевск) — «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — 1:4 (0:3, 1:1, 0:0)
Голы: Немчинов — 2 (Павлюк), 3:59 — 0:1. Воробьев — 7 (бол., Попов), 7:55 — 0:2. Попов — 5 (Воробьев), 15:55 — 0:3. Колесников — 13 (Сизиков, Шолгин), 27:14 — 1:3. Ежов — 13 (Руденко), 32:39 — 1:4.
Вратари: Насыров — Кузмаул.
Судьи: Милованов, Якимов.
27 декабря. Альметьевск. ДС «Юбилейный».