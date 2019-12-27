Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Париматч МХЛ

«Стальные лисы» всухую победили «Кузнецких медведей»

19:11
Теги:

В матче регулярного чемпионата Париматч МХЛ «Стальные лисы» принимали «Кузнецких медведей». Хозяева одержали победу со счетом 4:0.

Хоккей

Париматч МХЛ

Регулярный чемпионат

«Белые медведи» (Челябинск) — «Сибирские снайперы» (Новосибирск) — 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Шварев — 11 (мен., Лукин, Мякишев), 24:32 — 1:0. Овчинников — 12 (бол., Юров, Коньков), 34:18 — 1:1. Юров — 12 (Давыдов, Дубакин), 41:33 — 1:2. Лукин — 9 (Шварев, Нероев), 53:25 — 2:2.

Победный буллит: Абрамов.

Вратари: Горбунов — Щербаков.

Судьи: Смирнов, Степанищев.

27 декабря. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.

«Толпар» (Уфа) — «Тюменский легион» (Тюмень) — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Голы: Баканин — 7 (Кузнецов, Елизаров), 17:19 — 1:0. Скоропад — 3 (Дергунов, Голощапов), 22:13 — 2:0. Дергунов — 3, 38:02 — 3:0. Дергунов — 4 (Скоропад, Голощапов), 48:56 — 4:0.

Вратари: Кулешов — С. Пылаев.

Судьи: Майтак, Меньших.

27 декабря. Уфа. Городской дворец спорта.

«Стальные лисы» (Магнитогорск) — «Кузнецкие медведи» (Новокузнецк) — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Голы: Мозякин — 4 (Крохалев, Шашков), 5:40 — 1:0. Корешков — 1, 21:09 — 2:0. Гололобов — 1 (Мошкин), 23:02 — 3:0. Захаров — 1 (Шешин, Гусев), 45:30 — 4:0.

Вратари: Шашков (Набоков, 36:43) — Кузнецов (Кузьмин, 26:03).

Судьи: Литвинов, Отмахов.

27 декабря. Магнитогорск. «Арена-Металлург».

«Авто» (Екатеринбург) — «Омские ястребы» (Омск) — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Голы: Бухаров — 19 (бол., Зайцев, Журавлев), 4:39 — 1:0. Фоминцев — 8 (Бухаров, Захаров), 7:49 — 2:0.

Вратари: Романов — Дубровский (59:13).

Судьи: Саутин, Сюрдяев.

27 декабря. Екатеринбург. КРК «Уралец».

«Спутник» (Альметьевск) — «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — 1:4 (0:3, 1:1, 0:0)

Голы: Немчинов — 2 (Павлюк), 3:59 — 0:1. Воробьев — 7 (бол., Попов), 7:55 — 0:2. Попов — 5 (Воробьев), 15:55 — 0:3. Колесников — 13 (Сизиков, Шолгин), 27:14 — 1:3. Ежов — 13 (Руденко), 32:39 — 1:4.

Вратари: Насыров — Кузмаул.

Судьи: Милованов, Якимов.

27 декабря. Альметьевск. ДС «Юбилейный».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/mhl/2019-2020/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир