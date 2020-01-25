«Стальные лисы» в овертайме проиграли «Чайке»

В матче регулярного первенства Париматч МХЛ «Стальные лисы» на своем льду проиграли нижегородской «Чайке» со счетом 2:3 в овертайме. В другой встрече «Белые медведи» уступили «Ирбису» со счетом 3:4.

Париматч МХЛ

Регулярный чемпионат

«Стальные лисы» (Магнитогорск) — «Чайка» (Нижний Новгород) — 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Панчук — 9 (И. Федотов, М.С. Федотов), 5:45 — 0:1. Мартынов — 5 (бол., Гололобов), 19:41 — 1:1. Петров — 11 (Павликов), 29:49 — 1:2. Гусев — 3 (бол., Варагян), 51:46 — 2:2. Платонов — 15 (Светов, Петров), 63:02 — 2:3.

Вратари: Шашков — Меньшатов.

Судьи: Барышев, Смирнов.

25 января. Магнитогорск. «Арена-Металлург».

«Толпар» (Уфа) — «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)

Голы: Пашин — 14 (Сучков), 4:03 — 1:0. С. Шаповаленко — 12 (Баканин, Валеев), 31:43 — 2:0. Сучков — 20 (Канашев, Амиров), 41:35 — 3:0. Аймурзин — 21 (Амиров, Сучков), 47:20 — 4:0. Пашин — 15 (бол., Газимов, Кузнецов), 49:58 — 5:0. Попов — 9 (Чусовитин, Черников), 57:54 — 5:1.

Вратари: Брагинский — Ступин (Кузмаул, 47:20).

Судьи: Глазырин, Жаирбаев.

25 января. Уфа. Городской дворец спорта.

«Белые медведи» (Челябинск) — «Ирбис» (Казань) — 3:4 (1:0, 1:4, 1:0)

Голы: Вдовин — 1 (Горюнов-Рольгизер), 7:46 — 1:0. Бровкин — 6 (бол., Булатов), 21:05 — 1:1. Бровкин — 7 (Булатов, Дегтярев), 26:51 — 1:2. Бровкин — 8 (бол., Булатов, Комков), 32:12 — 1:3. Нероев — 6, 35:21 — 2:3. Бровкин — 9 (Лачинов), 37:02 — 2:4. Аксенов — 4 (бол., Нероев), 54:42 — 3:4.

Вратари: Горбунов (59:20) — Мосин.

Судьи: Зосимов, Фатихов.

25 января. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.

«Алтай» (Усть-Каменогорск) — «Омские ястребы» (Омск) — 1:5 (0:2, 0:3, 1:0)

Голы: Прокопенко — 3 (бол., Денисевич), 6:34 — 0:1. Чинахов — 18 (бол., Денисевич), 14:41 — 0:2. Волошин — 10 (бол., Скоробогатов), 31:32 — 0:3. Прокопенко — 4 (Чинахов), 32:16 — 0:4. Асташевский — 19 (Мурылев, Машков), 37:17 — 0:5. Подшивалов — 9 (Шапорев, Петросян), 41:40 — 1:5.

Вратари: Нурек — Дианов.

Судьи: Андреев, Бакин.

25 января. Усть-Каменогорск. ДС им. Б. Александрова.