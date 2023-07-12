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Сегодня, 12:21

СКА обратился с запросом о переименовании команды «СКА-Варяги» в «Академию СКА-Юниор»

Ана Горшкова
Корреспондент
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СКА обратился в лигу с просьбой о переименовании молодежной команды «СКА-Варяги» в «Академию СКА-Юниор» и о смене местоположения клуба на Московскую область, сообщает пресс-служба МХЛ.

Домашние матчи «Академия СКА-Юниор» планирует проводить на «Красногорск-Арене» имени В.В. Петрова.

Совет директоров КХЛ на ближайшем заседании рассмотрит вопрос о внесении изменения в состав участников OLIMPBET Чемпионата Молодежной хоккейной лиги сезона-2023/24 в части наименования команды клуба.

Источник: МХЛ
ХК СКА
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