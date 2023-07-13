Бывший нападающий Казионов о тренерстве в МХЛ: «Наша задача — научить игроков более взрослому хоккею»

Бывший форвард клубов КХЛ Дмитрий Казионов в интервью «СЭ» рассказал о решении войти в тренерский штаб молодежной команды «Стальные Лисы».

— Расскажите, как получили предложение от «Стальных Лисов»?

— Предложение для меня было спонтанным. Я искал работу. Когда поступило предложение от «Металлурга», я даже не раздумывал. Этот клуб мне, как родной. Я провел здесь три с половиной года, выиграл Кубок Гагарина. Мне было очень приятно, что мне поступило предложение, и я сразу подписал контракт.

— Уже прочувствовали, что такое работа с молодыми игроками?

— У молодых ребят сейчас переходный момент. Наша задача — научить их более взрослому хоккею, помочь с переходом во взрослый хоккей и воспитать для первой команды, чтобы они заиграли в «Металлурге».