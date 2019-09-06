«СКА-1946» забросил 9 шайб в ворота «МХК Спартак» в матче МХЛ

В матче регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги «СКА-1946» разгромил «МХК Спартак». Команда из Санкт-Петербурга победила со счетом 9:0.

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«МХК Динамо» (Санкт-Петербург) — «Сахалинские акулы» (Южно-Сахалинск) — 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)

Голы: Васильев — 1 (Е. Анисимов, Большаков), 0:17 — 1:0. Е. Анисимов — 1 (Рогозин), 4:27 — 2:0. Рогозин — 1 (Шкибтан, Сорокин), 8:31 — 3:0. Рашевский — 1 (бол., Параничев), 33:58 — 4:0. Кнауб — 1, 44:30 — 4:1. Сорокин — 1 (Яковлев, Васильев), 45:48 — 5:1.

Вратари: Ершов — Колупаев.

Судьи: Бакин, Рассказов.

6 сентября. Санкт-Петербург. СК «Юбилейный» (малая арена).

«МХК Спартак» (Москва) — «СКА-1946» (Санкт-Петербург) — 0:9 (0:2, 0:4, 0:3)

Голы: Гордин — 1 (Алексеев, Семыкин), 7:57 — 0:1. Рычков — 1 (Козлов, Хуснутдинов), 9:13 — 0:2. Манин — 1 (Кровяков), 22:27 — 0:3. Гордин — 2 (Поляков), 22:52 — 0:4. Цыплаков — 1 (бол., Семыкин), 29:56 — 0:5. Горнушечкин — 1 (бол., Алтыбармакян, Кровяков), 34:33 — 0:6. Кровяков — 1 (бол., Манин, Алтыбармакян), 45:57 — 0:7. Цыплаков — 2 (Ибрагимов), 56:44 — 0:8. Рычков — 2 (бол., Козлов, Кирсанов), 59:33 — 0:9.

Вратари: Ботов (Шатайло, 45:57) — Д. Николаев.

Судьи: Самарин, Светилов.

6 сентября. Москва. МСК ЦСКА Арена (малая арена).

«Красная Армия» (Москва) — «Амурские тигры» (Хабаровск) — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Голы: Хулапов — 1 (Пугачев), 0:46 — 1:0. Корбит — 1 (Корешков, Аноп), 1:14 — 2:0. Пугачев — 1 (буллит), 34:51 — 3:0. Сулев — 1 (Климов, Росляков), 39:27 — 4:0.

Вратари: Скотников — Черкашин (А. Мартынов, 40:00).

Судьи: Кондратьев, Шувалов.

6 сентября. Москва. ЛДС ЦСКА.

«Русские витязи» (Чехов) — «ХК Рига» (Рига) — 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)

Голы: Бакластов — 1 (Рыдченко, Растворов), 7:15 — 1:0. Шваненбергс — 1 (бол., Трасташенков, Федоров), 9:11 — 1:1. Ширгазиев — 1 (Храпский), 38:24 — 2:1. Туманов — 1, 44:04 — 2:2. Бергманис — 1 (бол., Галимов, Гринбергс), 56:47 — 2:3.

Вратари: Шиянов — Бруверис.

Судьи: Арзамазов, Чернышев.

6 сентября. Чехов. ЛХЦ «Витязь».

«Чайка» (Нижний Новгород) — «Ирбис» (Казань) — 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Голы: Хасанов — 1 (Гизатуллин), 0:55 — 0:1. Хасанов — 2 (Зайцев, Гизатуллин), 6:58 — 0:2. Шавин — 1, 29:36 — 1:2. Гизатуллин — 2 (И. Шабанов, Зайцев), 38:48 — 1:3. Никулин — 1 (бол., Алексеев, Шульга), 46:28 — 2:3. Гизатуллин — 3 (Зайцев, Хасанов), 49:24 — 2:4.

Вратари: Меньшатов (57:40 — 59:33) — Мосин.

Судьи: Журавлев, Зосимов.

6 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».

«Капитан» (Ступино) — «ОРДЖИ Юниор» (Пекин) — 7:1 (0:1, 3:0, 4:0)

Голы: Корбит — 3 (Блинков, Ярошенко), 19:54 — 0:1. Ю. Кожухов — 3 (Тютчев), 21:07 — 1:1. Ерофеев — 2 (бол., Д. Пяткин, И. Кожухов), 29:44 — 2:1. Ю. Кожухов — 4 (Крощинский), 32:48 — 3:1. Жилин — 2 (Гараев), 47:03 — 4:1. Казаков — 2 (Тютчев), 54:32 — 5:1. Понкратов — 2 (Жилин, Элабиев), 59:08 — 6:1. Элабиев — 1 (бол., Трофимов), 59:35 — 7:1.

Вратари: Скляр — Раяла (Ху Хаожань, 56:38).

Судьи: Анкудинов, Меньших.

6 сентября. Ступино. ЛД им. В.Боброва.

«МХК Атлант» (Мытищи) — «Крылья Советов» (Москва) — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Кашафетдинов — 1 (Вяткин, Лебедкин), 0:29 — 0:1. Кузык — 1 (бол.), 3:01 — 1:1. Порошин — 1 (Вяткин, Кашафетдинов), 44:53 — 1:2.

Вратари: Синегубкин (59:10) — Кадочников.

Судьи: Пестов, Черенков.

6 сентября. Мытищи. МУП «Арена Мытищи».

«СКА-Варяги» (Ленинградская область) — «Тайфун» (Уссурийск) — 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)

Голы: Бунов — 1, 14:28 — 0:1. Донцов — 2 (Поносов), 48:26 — 0:2. Дробин — 1 (Пасманик, Бунов), 49:09 — 0:3. Михнин — 1 (бол., Иванцов, Кабуш), 50:25 — 1:3. Елизаров — 2 (п.в., Шушков, Малухин), 58:22 — 1:4.

Вратари: Обыскалов (58:12 — 58:22) — Гамов.

Судьи: Ведерников, Жаирбаев.

6 сентября. Санкт-Петербург. СК «Хоккейный Город».