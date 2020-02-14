«СКА-1946» досрочно выиграл регулярный чемпионат МХЛ
17:13
В матче регулярного чемпионата Париматч МХЛ «СКА-1946» в клубном дерби переиграл «СКА-Варяги» со счетом 5:2. Победа позволила клубу досрочно стать победителями регулярного чемпионата МХЛ.
Победа в клубном дерби позволила нам досрочно стать победителями Регулярного чемпионата МХЛ!— СКА-1946 (@ska1946) February 14, 2020
Отличное достижение, но, как мы уже говорили, самые главные и важные матчи и победы ждут нас впереди! pic.twitter.com/59BjzHExhL
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