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«СКА-1946» досрочно выиграл регулярный чемпионат МХЛ

17:13
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В матче регулярного чемпионата Париматч МХЛ «СКА-1946» в клубном дерби переиграл «СКА-Варяги» со счетом 5:2. Победа позволила клубу досрочно стать победителями регулярного чемпионата МХЛ.

Париматч МХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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