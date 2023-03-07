Подалинский считает, что «Русские Витязи» могли обыграть «Капитан»

Главный тренер «Русских Витязей» Алексей Подалинский прокомментировал выступление своей команды в текущем сезоне, в котором она не попала в плей-офф, уступив в раунде плей-ин ступилнскому «Капитану» со счетом 0-2.

«На самом деле, мы мало на кого из соперников смотрели в сезоне. Отталкивались от своей игры. Понимали, что «Капитан» усилится, что у них хорошая команда с замечательным вратарем, обороной и нападением. Кроме того, к ним пришло усиление из ХК «Сочи». Вся страна говорит про Мичкова. Это уже набило оскомину, но исполнитель есть исполнитель. Он поучаствовал в шести из семи голов, забитых в двух играх с нами — четыре забил и две отдал. Другое дело, что болезни не дали нам нормально восстановиться и подготовиться. Во второй игре нам не хватало физики. Могли ли мы пройти «Капитан»? Я думаю, что да. Мы разбирали видео с Мичковым. В первой игре наш план по игре против него выполнялся. Ребята играли близко с ним, не давали ему поднять голову. Но если у человека есть исполнительское мастерство, если он из трех бросков забрасывает две шайбы, то это о многом говорит», — приводит слова Подалинского «РБ Спорт».