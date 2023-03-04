Хоккей
МХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Хоккей
МХЛ

Сегодня, 08:06

Молодежная команда «Барыса» подала заявку на участие в МХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов рассказал, что молодежная команда «Барыса» подала заявку на участие в следующем чемпионате МХЛ.

«Барыс» подал заявку на следующий сезон, мы прекрасно помним, по каким причинам они выбыли. Это кахаэловский фарм-клуб, здесь в рабочем порядке проверяются документы, если всё будет хорошо, «Снежные Барсы» в следующем сезоне будут. По «Куньлуню» информации пока нет", — цитирует «Чемпионат.com» Гуськова.

По итогам регулярного чемпионата-2022/23 в МХЛ первое место занял «Локо», набравший 89 очков. На этой неделе стартовали игры плей-ин.

Источник: https://www.championat.com/hockey/news-5018163-vice-prezident-khl-molodyozhka-barysa-podala-zayavku-na-sleduyuschij-sezon-mhl.html
ХК Барыс
МХЛ
0
Читайте также
Мазепин добился снятия санкций. Он сможет вернуться в «Формулу-1»?
Бобби Оррлов. Российский защитник восхищает в «Бостоне» после обмена из «Вашингтона»
В Москве убили одного из создателей вакцины «Спутник V»
В ДНР сообщили о сбитом самолете в небе над Енакиево
Командир подразделения ВСУ сообщил о приказе командования немедленно покинуть Артемовск
Reuters узнало о планах по консервации «Северных потоков»
Популярное видео
Денисенко: прием "колено в колено"
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вице-президент КХЛ рассказал, как работает горячая линия МХЛ по борьбе с договорными матчами
Новости
RSS RSS
Все новости