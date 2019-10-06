«Локо» забросил 7 шайб «Русским витязям»
Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата МХЛ. Самый крупный результат зафиксирован в Чехове, где «Локо» обыграл «Русских витязей» 7:3.
МХЛ
Регулярный чемпионат
«Амурские тигры» (Хабаровск) — «Тайфун» (Уссурийск) — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Голы: Дробин — 5 (бол., Раров, Бунов), 5:28 — 0:1. Бунов — 8, 21:14 — 0:2. Федоров — 1 (Терещенко), 26:19 — 0:3. Коротких — 3 (Сидоров), 54:04 — 1:3. Овечкин — 4 (Козлов), 56:48 — 1:4.
Вратари: Черкашин (Мартынов, 26:19) — Гамов.
«Авто» (Екатеринбург) — «Ирбис» (Казань) — 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)
Голы: Лоза — 2 (Бухаров), 5:04 — 1:0. Мухин — 1, 13:05 — 1:1. Бухаров — 6 (Бондарь, Зайцев), 33:07 — 2:1. Суслов — 5 (А. Федоров), 35:35 — 3:1.
Вратари: Романов — Ахтямов (57:33).
«Реактор» (Нижнекамск) — «Спутник» (Альметьевск) — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Голы: Паранин — 6 (Хайруллов, Мотыгуллин), 3:04 — 1:0. Полькин — 2 (бол., Паранин, Чивилев), 27:05 — 2:0.
Вратари: Озолин — Насыров.
«Рига» — «СКА-1946» (Санкт-Петербург) — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Голы: Алтыбармакян — 2 (Цыплаков), 6:09 — 0:1. Семыкин — 1 (Сахокия, Галушкин), 22:11 — 0:2. Манин — 5 (бол., Иванов, Морозов), 32:05 — 0:3. Грязнов — 1, 50:04 — 0:4. Галимов — 1 (Федоров, Трасташенков), 55:52 — 1:4.
Вратари: Ворис — Ромашкин.
«Русские витязи» (Чехов) — «Локо» (Ярославль) — 3:7 (2:1, 1:1, 0:5)
Голы: Кондырев — 4 (Хамидулин, Растворов), 1:00 — 1:0. Зубов — 4, 2:52 — 2:0. Николаев — 6 (Березкин, Тювилин), 16:08 — 2:1. Бычков — 2 (Никулин), 31:54 — 2:2. Смирнов — 2 (Зинченко), 36:49 — 3:2. Манин — 5 (Миронов, Дарьин), 49:32 — 3:3. Смирнов — 5 (Дарьин, Миронов), 50:56 — 3:4. Березкин — 1 (Дяденькин, Николаев), 54:26 — 3:5. Миронов — 1 (бол., Дарьин, Манин), 55:59 — 3:6. Лукашевич — 1 (бол., Березкин, Николаев), 58:52 — 3:7.
Вратари: Чечелев — Наумов.
«Капитан» (Ступино) — «Алмаз» (Череповец) — 3:6 (1:0, 1:3, 1:3)
Голы: Мельниченко — 3, 6:48 — 1:0. Федоров — 6 (бол., Герцик), 24:00 — 1:1. Алиев — 2 (Козыркин, Ю. Кожухов), 28:56 — 2:1. Луховской — 5 (бол., Неволин, Чижиков), 31:50 — 2:2. Лапин — 4 (Герцик, Казаков), 38:26 — 2:3. Капустин — 2 (Казаков, Федоров), 41:06 — 2:4. Казаков — 8 (бол., Коршиков, Тютчев), 50:00 — 3:4. Луховской — 6 (Чижиков), 52:01 — 3:5. Капустин — 3 (Казаков, Герцик), 53:33 — 3:6.
Вратари: Скляр — Шостак.
«Атлант» (Мытищи) — «Спартак» (Москва) — 3:4 ОТ (1:0, 2:3, 0:0, 0:1)
Голы: Дарьин — 3, 13:59 — 1:0. Кравченко — 3 (Гиголаев, Легалин), 23:13 — 1:1. Курдин — 1 (Бородаенко, Силкин), 24:28 — 1:2. Дарьин — 4 (Усманов), 25:37 — 2:2. Дарьин — 5 (Марков, Усманов), 37:50 — 3:2. Тагиров — 2 (Новрузов, Мишаков), 39:35 — 3:3. Гиголаев — 2 (Лещенко, Легалин), 60:32 — 3:4.
Вратари: Задорожный — Куликов.
«ОРДЖИ Юниор» (Пекин) — «Динамо» (Москва) — 1:5 (0:0, 0:2, 1:3)
Голы: Кацевич — 1 (Ирицян, Звонов), 30:29 — 0:1. Косолапов — 4 (Чибриков, Большаков), 34:47 — 0:2. Иванов — 1 (Лазутин), 47:20 — 0:3. Жеребкин — 2 (Высоцкий, Корбит), 48:18 — 1:3. Звонов — 1 (Кацевич, Жигалов), 54:31 — 1:4. Мачулин — 1, 56:57 — 1:5.
Вратари: Ху Хаожань — Жигалов.
«Крылья Советов» (Москва) — «Сахалинские акулы» (Южно-Сахалинск) — 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)
Голы: Баданин — 2 (Погонченков, Билялов), 9:19 — 1:0. Долишня — 2 (Баснев), 27:20 — 1:1. Кашафетдинов — 3 (Гуськов, Лебедкин), 43:25 — 2:1. Долишня — 3 (Баранов, Пяткин), 43:52 — 2:2. Ермачихин — 3 (Шумилов, Зудилов), 44:50 — 3:2.
Вратари: Попов — Колупаев (59:16).