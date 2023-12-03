Нападающий «Академии Михайлова» Брынцев — о Кубке Вызова: «Незабываемые ощущения»

Капитан команды Запада Матвей Брынцев из «Академии Михайлова» в интервью для «СЭ» подвел итоги Кубка Вызова-2023/24, а также поделился эмоциями от игры на родном льду. Команда Запада обыграла Восток (5:3) в матче турнира.

— Эмоции бешеные. Мне очень понравилась поддержка, которая была и в команде, и на трибунах.

— Ожидал приглашения на Кубок Вызова?

— Догадки были некоторые. Думал будут выбирать между нашей тройкой нападения и нескольких возьмут. Но решение принято тренерами, им видней.

— Стало ли сюрпризом то, что тебя выбрали капитаном?

— Я думал, что стану. Со многими ребятами общаюсь, в хороших отношениях с ними. Тем более я капитан в клубе, поэтому был готов к этому.

— А ты за кого голосовал?

— Я за Эмиля Пьянова голосовал.

— Как тебе связка с Эмилем («Алмаз») и Марком Ульевым («Локо»)?

— Марк был в другом звене, но часто выходил с нами. Марк прекрасный защитник, против него всегда тяжело играть, я давно заметил. С Эмилем появилось хорошее взаимопонимание, очень рад этому.

— Был знаком с ребятами?

— Конечно. С большей частью игроков был знаком заочно — на льду встречались, могли парой слов перекинуться. А близко уже познакомились во время подготовки к матчу.

— Было очень много удалений со стороны Запада. Как-то психологически давило на вас это?

— Немного давило, но я старался успокоить парней.

— Когда в третьем периоде сравняли благодаря твоей шайбе. Сказал ли что-то тебе тренер на скамейке?

— Тренер и все парни похвалили. Шайба важная, но шайба как шайба. Я считаю, там все сделала Игорь Чернышов, моё дело было замкнуть. Поэтому я считаю это его гол.

— Слышал как трибуны при представлении тебя ликовали? Какого это — играть на родном льду?

— Безумно приятно когда выходишь и трибуны так громко поддерживают. Незабываемые ощущения.

— Можно ли сказать,что дома и стены помогают?

— На своей площадке действительно чувствуешь себя как дома.

— Занервничала скамейка, когда был долгий видеопросмотр в конце третьего периода?

— Мы догадывались, что засчитают шайбу, потому что у себя по видео посмотрели. Хотели уже доиграть, поэтому эмоции начали подходить.

— Удалились в конце. Подпортило ли вам это настроение?

— Немного подставил команду, но парни молодцы, что справились, еще и забили. Бывает такое, что поделать. Это хоккей.

В сезоне 2023/2024 форвард набирает больше очка за игру, в 27 матчах на его счету 28 (8+20) баллов. 19-летний нападающий находится на пятом месте в списке лучших ассистентов МХЛ и проводит в Лиге третий сезон (все отыграл в Туле).

(Анна Бирюкова)