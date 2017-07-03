Бывший тренер балашихинского "Динамо" возглавил молодежную команду бело-голубых

Сегодня на базе "Динамо" в Новогорске состоялось собрание молодежной хоккейной команды бело-голубых. Как информирует официальный сайт ВФСО "Динамо", команде был представлен тренерский штаб во главе с Анатолием Антиповым, а также Александром Журиком и олимпийским чемпионом Олимпиады-1992 Сергеем Петренко.

С декабря 2015 года Антипов, которому помогал Журик, возглавлял балашихинское "Динамо", которое в прошлом сезоне выиграло главный трофей ВХЛ – Кубок Братины.

Кроме того был утвержден план предсезонной подготовки, которая пройдет в Новогорске. В ближайшее время 16 профессиональных хоккеистов, подписавших контракты с "Динамо" вместе с 19 игроками, приглашенными на просмотр, пройдут медицинское обследование.