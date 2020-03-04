«Атлант» разгромил «ОРДЖИ Юниор»

В матче регулярного чемпионата Париматч МХЛ МХК «Атлант» играл с «ОРДЖИ Юниор». Команда из Мытищ одержала победу со счетом 9:1.

Хоккей

Париматч МХЛ

Регулярный чемпионат

«Красная Армия» (Москва) — «ХК Рига» (Рига) — 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Синегубов — 17 (мен.), 17:17 — 0:1. Климов — 17 (Хулапов), 28:11 — 1:1. Брютов — 1, 62:07 — 2:1.

Нереализованный буллит: Долгопятов (Красная Армия), 7:46 (Вратарь).

Вратари: Скотников — Ворис.

Судьи: Анашин, Кеслер.

4 марта. Москва. ЛДС ЦСКА.

«Локо» (Ярославль) — «СКА-1946» (Санкт-Петербург) — 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Березкин — 25 (мен.), 6:10 — 1:0. Кровяков — 19 (бол., Гордин, А. Бринкман), 11:04 — 1:1. Гордин — 39 (Кровяков), 34:06 — 1:2. Манин — 27 (бол., Денежкин), 37:43 — 2:2. Лукичев — 8 (Манин), 61:58 — 3:2.

Вратари: Исаев — Д. Николаев.

Судьи: Барулин, Потапов.

4 марта. Ярославль. МФСК «Локомотив».

«Алмаз» (Череповец) — «МХК Динамо» (Москва) — 3:5 (2:0, 1:3, 0:2)

Голы: Луховской — 27 (Неволин, Герцик), 8:26 — 1:0. Игнатов — 2, 16:07 — 2:0. Кацевич — 10 (бол., Новиков), 20:56 — 2:1. Дидковский — 18, 22:47 — 2:2. Грачев — 10 (Федоров), 25:05 — 3:2. Ващилин — 2 (Чибриков, Сумин), 25:35 — 3:3. Дидковский — 19 (Косолапов), 55:46 — 3:4. Дидковский — 20 (п.в., Ващилин), 58:53 — 3:5.

Вратари: Рыбалкин (58:14 — 58:53) — Жеренко.

Судьи: Величко, Колонутов.

4 марта. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».

«МХК Атлант» (Мытищи) — «ОРДЖИ Юниор» (Пекин) — 9:1 (3:0, 4:1, 2:0)

Голы: Н. Миллер — 8, 1:41 — 1:0. Селезнев — 6 (Копылов, Тонков), 10:24 — 2:0. Носов — 9 (Шушин, Зимин), 12:47 — 3:0. Силантьев — 15 (Шушин, Усманов), 24:28 — 4:0. Васильев — 1, 25:35 — 5:0. Павлов — 1 (Ковалев, Рузин), 26:29 — 5:1. Силантьев — 16 (Шушин, Усманов), 34:04 — 6:1. Силантьев — 17 (мен., Канаев, Борисенко), 37:12 — 7:1. Коковин — 16 (Зимин), 41:41 — 8:1. Носов — 10 (Коковин), 50:56 — 9:1.

Вратари: Задорожный (Фомин, 40:00) — Зиновенко (Пакин, 12:47).

Судьи: Морозов, Назаров.

4 марта. Мытищи. МУП «Арена Мытищи».