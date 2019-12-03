Вице-президент по развитию КХЛ, президент Федерация хоккея Московской области Валерий Каменский рассказал, чего он ожидает от «Кубка Первого канала». Матч третьего тура между сборными России и Финляндии пройдет на футбольном стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге.

— Декабрьский турнир всегда рассматривался как один из главных этапов подготовки к чемпионату мира, — цитирует Каменского ТАСС. — Обычно в сборную России приглашаются все ключевые игроки, выступающие в КХЛ, и у тренерского штаба есть возможность посмотреть всех в игре и сделать определенные выводы на будущее. Задача у сборной России всегда — победа. Это касается абсолютно любого турнира, а домашнего этапа Евротура — в особенности. Бесспорно, матч между сборными России и Финляндии станет украшением турнира: игра при аудитории в 60-70 тысяч зрителей остается в памяти надолго. На открытом воздухе я много играл в детстве, во время моего выступления в НХЛ подобные матчи не проводились. Но однажды я играл перед столь внушительной зрительской аудиторией в товарищеском матче за ветеранов «Колорадо» против ветеранов «Детройта», посвященном 20-летию нашей победы в Кубке Стэнли: бейсбольный стадион был заполнен до отказа, тысяч семьдесят зрителей, наверное, было, это было фантастическое зрелище. Уверен, что и предстоящий матч, хоть и не в первый раз проводится в Санкт-Петербурге на большом стадионе, останется у всех зрителей в памяти навсегда.

Кубок Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря. Соперниками сборной России будут команды Швеции, Чехии и Финляндии.