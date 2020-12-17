Сборная России по буллитам обыграла Швецию

Сборная России в матче Кубка Первого канала обыграла Швецию по буллитам со счетом 4:3.

На шайбы Понтуса Оберга, Эмиля Петтерссона и Эмиля Ларссона россияне ответили точными бросками Андрея Кузьменко, Никиты Сошникова и Вадима Шипачева. Решающий буллит забросил Кузьменко.

После первого матча Россия имеет два очка и располагается на втором месте. Швеция с одним очком — на третьей строчке.

Следующий матч сборная России проведет 19 декабря против Чехии, Швеция в этот же день встретится с Финляндией.

Еврохоккейтур

Кубок Первого канала

Швеция — Россия — 3:4 Б (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 0:1)

Голы: Оберг — 1 (Расмуссен, Дальбек), 24:12 — 1:0. Кузьменко — 1 (Яковлев, Морозов), 34:10 — 1:1. Петтерссон — 1 (Кемпе, Оберг), 46:36 — 2:1. Сошников — 1 (Шипачев, Яковлев), 49:17 — 2:2. Шипачев — 1 (бол., Морозов, Чибисов), 50:44 — 2:3. Ларссон — 1 (Фантенберг), 55:33 — 3:3.

Победный буллит: Кузьменко.

Вратари: Хелльберг (Линдбек, 2:06, 2:54) — Самонов.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 21 (3+11+7+0) — 32 (11+5+15+1).

Судьи: Гофман, Ромасько.

17 декабря. Москва. «ЦСКА Арена».