Роман Ротенберг: «В составе девять олимпийских чемпионов. Ни у одной другой сборной такого нет»

Глава штаба сборной России Роман Ротенберг на пресс-конференции ответил на актуальные вопросы журналистов перед стартом Кубка Первого канала.

— Следующую игру и этот турнир мы проведем с флагом, — заявил Ротенберг. — Не будем забегать вперед, работаем по факту. В воскресенье, 16 декабря, мы сыграем на «Газпром-Арене». Все билеты проданы. Это вызывает гордость, что хоккей популярен в нашей стране. Билеты не достать ни на один матч.

— Можно пригласить других соперников на Кубок Первого канала? Немцев или швейцарцев?

— В Олимпийский сезон мы играли с Канадой. Мы постоянно в диалоге со всеми федерациями по этим направлениям. У нас проведены переговоры по расширению формата. Мы хотим вывести игры сборной на совершенно другой уровень. В следующем сезоне мы сделаем турнир более привлекательным для сборной.

— Почему в штаб молодежной сборной ввели Ларионова и Хабибулина за месяц до чемпионата мира?

— Сборная России всегда стремится к лучшему результату. После консультации с Валерием Брагиным мы изучили весь план подготовки, проанализировали, почему не выиграли золото в последние сезоны, поэтому усилили тренерский штаб.

— Выбор кандидатов в сборную достаточно ограничен. Вас это не смущает?

— Я не совсем согласен. У нас есть глубина, но у нас много турниров. У нас очень много травм, серьезная конкуренция в КХЛ, но конкуренция — двигатель прогресса. Мы работаем, чтобы у нас было как можно больше молодых игроков. Вы видите, что во многих клубах играют 18-летние. Многие кандидаты в молодежную сборную являются лидерами в своих командах КХЛ. Они могли играть в национальной сборной, но приоритеты расставлены. У нас задачи победить на МЧМ, ЮЧМ и других турнирах. В составе на Кубок первого канала девять олимпийских чемпионов. Ни в одной сборной такого даже близко нет. У нас в составе чемпионы мира и обладатели Кубка Стэнли, известные на весь мир. (Михаил Зислис)