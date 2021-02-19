Плей-офф КХЛ на «Востоке»: никто не хочет выходить на «Ак Барс», а в Уфе опасаются «Трактора»

Даем расклады в Восточной конференции перед кубковым раундом.

До окончания регулярного чемпионата КХЛ остается чуть больше недели. И если в Западной конференции еще идет борьба за попадание в плей-офф между «Витязем» и «Спартаком», то на «Востоке» восьмерка сильнейших давно определена.

«Ак Барс» практически гарантировал себе первое место в конференции и выглядит явным фаворитом. В отличие от прошлого сезона (тогда казанцы также выиграли конференцию), у Дмитрия Квартальнова есть ярко выраженное ударное звено во главе со Стефаном Да Костой. По ходу сезона удалось наладить игру в большинстве — по этому показателю казанцы занимают шестое место в КХЛ (21,8% реализации), хотя осенью были в нижней половине. Похоже, определились в Казани и с основным вратарем — в последний месяц на все ключевые матчи ставят Адама Рейдеборна.

Поговорив с представителями клубов «Востока», понял, что на «Ак Барс» в первом раунде не хочет попадать никто. Да это и логично — у казанцев длинная скамейка, а Квартальнов известен тем, что умеет ротировать состав. При этом у «Ак Барса» хватает игроков с победным опытом: Зарипов, Яруллин, Бурмистров, Лукоянов, Глухов, Лямкин, Юдин, Рукавишников, Тихонов поднимали над головой Кубок Гагарина.

Наибольшие шансы попасть под «Ак Барс» — у «Автомобилиста», «Торпедо» и «Барыса». Зацепить матч-другой у казанцев для любой команды уже будет большим успехом. Хотя «Барыс» во второй половине сезона смотрится неплохо. В Нур-Султане наверняка не против снова встретиться с «Авангардом», ставшим принципиальным соперником. Тем более из трех очных встреч с омичами «Барыс» в этом сезоне выиграл две.

«Автомобилист» же сейчас выглядит слабейшим представителем первой восьмерки. Команда, с трудом уместившаяся под потолок зарплат, выглядит очень слабо, проиграв шесть из восьми последних матчей. Без Павла Дацюка из атаки екатеринбуржцев пропадает мысль, а подписание Сергея Шумакова из «Авангарда» перед дедлайном никак не поможет команде — один из самых техничных игроков лиги получил травму и выбыл до конца сезона. Периодически «плывет» и вратарь Якуб Коварж, самый высокооплачиваемый игрок команды. В Хабаровске он заснул в овертайме, дав соотечественнику Йордану забить, наверное, самый легкий гол в жизни.

При всей необычности ситуации, нужно отдать должное Михалу Йордану: прервал пас соперника в выходе 2 в 1, а потом сам забил победный гол! pic.twitter.com/CtrxVxpFDu — КХЛ (@khl) February 16, 2021

Первая четверка, которая начнет первый раунд плей-офф дома, уже определена. За победу в дивизионе Чернышева, которая выведет на второе место в конференции, поборются «Авангард» и «Салават Юлаев». Последним важно уйти с четвертого места, которое наверняка выведет в четвертьфинале конференции на «Трактор». Играть с челябинцами, действующими очень строго в обороне, в «Салавате» не хотят. Попроще должно быть, например, с «Торпедо», которое, как и уфимцы, ставит на атаку.

В «Тракторе» же, наоборот, не против встречи с «Салаватом». Главное оружие уфимцев — легионерская тройка во главе с Хартикайненом, но если ее получится прикрыть, больше козырей у команды может не найтись. При этом отличная серия может получиться между двумя клубами из Челябинской области. В недавнем матче регулярки «Трактор» и «Магнитка» устроили настоящую бойню, в результате которой Олег Евенко получил дисквалификацию на четыре матча. Но в Челябинске вряд ли хотят встречаться с соседями — у «Металлурга» очень опытный состав, который в плей-офф способен на многое.

Именно магнитогорцы и представляются главным соперником «Ак Барса» на Востоке. Из 13 последних матчей «Магнитка» выиграла 11, а Илья Воробьев нашел оптимальные сочетания и определился с основным вратарем, которым будет Олкинуора. Этого нет у «Авангарда», который чередует Грубеца и Бобкова, а из-за травм Ковальчука, Якупова и Секача сложно говорить о наигранных тройках.

Главное отличие Восточной конференции от Западной в том, что команды тут ровнее. Понятно, что «Ак Барс» без проблем пройдет первый раунд, но в остальных парах должно быть очень интересно. Вот кому будет просто с «Торпедо»? Дэвид Немировски поставил команде атакующий, яркий хоккей, а Жафярова с Чеховичем прокачал так, что их уже ждут в НХЛ. Вот только чего ждать от немного легкомысленной команды в плей-офф, пока непонятно. В первой восьмерке нижегородцы с большим отрывом худшие по пропущенным голам (155).

Состав пар в первом раунде Кубка Гагарина, версия «СЭ»

«Ак Барс» (1) — «Автомобилист» (8)

«Авангард» (2) — «Барыс» (7)

«Металлург» (3) — «Торпедо» (6)

«Салават Юлаев» (4) — «Трактор» (5)