Хоккейный тренер решил научить 8-летних детей драться. Это ужасно, но почему родители его защищают?

Обзор дня от Алексея Шевченко.

Скандал

В сети появилось видео, где тренер школы «Центра хоккейного мастерства» «учит» маленьких хоккеистов драться. К утру отреагировали в ФХР, сказали, что проведут расследование и после него, возможно, накажут «специалиста». Меня больше напугала не сама тренировка, а реакция людей на нее. Так некоторые реально не увидели в этих занятиях «ничего такого», были даже аргументы, типа «на льду лишним не будет». На таких реагировать нет смысла, полно людей с больной головой, не хочется их переписывать. Больше напрягли родители детишек, набежавших ко мне на страницу, которые стали защищать тренера, вспоминать, что в каком-то матче соперник стал драться, а ответить никто не смог.

Как же стало жалко этих детишек, у которых такие родители. О чем вы вообще говорите? Вашим детям 7-8 лет, они должны играть в хоккей, получать от него кайф, возиться с шайбой, учиться правильно кататься. Да пусть буллиты отрабатывают, а не колотят друг друга по голове. Драки бывают, в хоккее может всякое произойти, но это не значит, что подобное правильно. Дать отпор можно иначе, в конце концов, на льду важен дух, а не подготовка. Подобные видео показывают, насколько серьезная проблема в детском хоккее. Мы иногда упоминаем о сложностях, но глубину провала даже осознать не можем. Это же видео из Москвы, из центральной школы, а там занимаются дети, чьи родители считают подобные тренировки нормальными. Через несколько лет у нас пропадут хоккеисты, все будут только драться. Но хороший хоккейный бой — это лишь незначительная часть игры. Да и о чем тут спорить, когда дети родились в 2013 году?!

В распоряжении «СЭ» оказалось видео, на котором хоккейный тренер обучает детей драться.



Шок ? pic.twitter.com/kIanTJ33f2 — Спорт-Экспресс (@sportexpress) February 18, 2021

Контракт

«Салават Юлаев» неожиданно продлил контракт с главным тренером Томми Лямся, ближайший сезон финн проведет в Башкирии. Почему это сенсация? Так Лямся пока ничем не доказал, что он действительно хороший тренер, без которого клубу будет трудно. Уфимцы же играют не ради регулярного сезона, они хотят выиграть Кубок Гагарина, а иностранец пока не заслужил нового контракта. Я прекрасно понял аргументацию менеджеров. Мол, нам надо формировать состав на следующий сезон, хоккеисты спрашивают, кто будет тренером, и им надо давать ответы.

И все равно непонятно. Подождите месяц, посмотрите на клуб хотя бы по итогам двух раундов, не думаю, что в финансово стабильной сильной организации будут серьезные проблемы с селекцией. Мне в голову приходит сразу пример с «Авангардом», где Бобу Хартли дали двухлетний контракт до плей-офф, и он моментально его провалил, да и сейчас перспективы не самые радостные.

Конечно, определенные успехи у Лямся есть. Я не понимаю претензий насчет того, что все в игре зависит от легионеров. По мне так это хорошо, ведь подобрали правильных иностранцев, а не обманщиков. Но это заслуга менеджеров в большей степени. Лямся чуть наладил игру в обороне, не до конца, но проблем гораздо меньше. Команда играет весело, но может уступить «Куньлуню», что никуда не годится. В Уфе, мне кажется, решили просто решить сложный вопрос, надеясь, что все будет нормально. Пошли от простого. Тоже вариант.

Решение

Нападающий «Локомотива» Егор Коршков никуда не уезжает и проведет следующий сезон в КХЛ. Вы помните ведь, что его недавно обменяли из «Торонто» в «Каролину», но это совершенно никак не влияет на решение. Форвард останется в России. И правильно. Во-первых, хорошо, что в КХЛ хотя бы на сезон сохранят интересного форварда. Во-вторых, Коршков и сам стал понимать, что для хорошей игры за океаном нужно приехать туда более подготовленным. Сейчас Егор еще слишком нестабилен, таким он был и в АХЛ. Хорошие матчи чередовал с провальными сериями, а в Северной Америке важно, чтобы спортсмен показывал определенный уровень на достаточном большом отрезке времени.

Даже в России Коршков совершенно неодинаков в двух матчах. Может решать судьбу, как в недавней встрече с «Авангардом», когда он поставил в тупик соперников, ускорившись под конец смены в овертайме. Но затем были еще две игры, снова против «Авангарда» и в Череповце, и в них Егор был незаметен. Потенциал у него огромный. Габариты, скорость принятия решений, бросок — все на уровне. Но стабильности нет. В следующем сезоне Егор должен раскрепоститься и показать, что он лидер ярославского клуба. Если все получится — будет выступать за «Каролину». Если опять не сможет проводить ряд удачных матчей подряд, то будет жить в Шарлотт и метаться между городами. Но сам Коршков понимает, что ему это не надо.