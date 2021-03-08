Разин достал из своих игроков все и даже больше. Но «Динамо» все равно ведет в серии

«Северсталь» вновь едва не сотворила сенсацию, но все решил хет-трик защитника Сергеева.

Кубок Гагарина. 1/4 финала конференций. «Запад»

«Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Москва) — 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)

Голы: Сергеев — 1 (Чайковски, Шипачев), 11:03 — 0:1. Сергеев — 2 (бол.), 15:15 — 0:2. Морозов — 1 (Алексеев), 20:29 — 1:2. Кодола — 2 (Лалонд), 21:11 — 2:2. Сергеев — 3 (Шипачев, Кагарлицкий), 31:41 — 2:3. Яшкин — 2 (п.в., Шипачев, Сергеев), 58:43 — 2:4. Пяярви — 1 (Е.А. Зайцев), 59:39 — 2:5.

Вратари: Шугаев (58:07 — 58:43) — Бочаров.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 36 (10+19+7) — 41 (14+13+14).

Судьи: Васильев, Одиньш.

8 марта. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 3194 зрителя.

Счет в серии: 1-3

Хет-трик Сергеева

Перед вторым матчем в Череповце журналисты и болельщики гадали, сумеет ли «Северсталь» отойти после невероятно обидного поражения днем ранее. В 90 процентах случаев такие концовки убивают психологию проигравшей команды, но только не в случае с «Северсталью» Андрея Разина, которая будет подниматься раз за разом в лучших традициях героев Жан-Клода Ван Дамма.

Вот и сегодня «сталевары» встали и отряхнулись после того, как к 15-й минуте начала гореть 0:2. При этом двушку в ворота «Северстали» неожиданно для многих организовал не Вадим Шипачев или Дмитрий Яшкин, а защитник Андрей Сергеев, который проводит у Владимира Крикунова абсолютно лучший сезон в карьере.

Сперва один из триумфаторов золотого МЧМ в Баффало реализовал большинство, расстреляв Дмитрия Шугаева из офиса Александра Овечкина.

Сергеев номер раз! pic.twitter.com/VFVdgnsmdy — HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) March 8, 2021

А через несколько минут простенький наброс Сергеева в сторону Дмитрия Яшкина неожиданно превратился во вторую шайбу бело-голубых и помог «Динамо» уйти на первый перерыв в приподнятом настроении.

Сергеев номер два! pic.twitter.com/JFH088qeWJ — HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) March 8, 2021

Можете представить, что сказал или сделал в раздевалке Разин, что «Северсталь» уже через минуту со старта второго периода сделала счет 2:2? Кажется, что, попади видео из святая святых череповчан в Сеть, оно ужаснуло бы даже солдат северокорейской армии. Сначала нападающие хозяев смяли за воротами Бочарова не кого-нибудь, а завозившегося с шайбой Дмитрия Яшкина и спустя несколько секунд расчертили на пятачке динамовцем нехитрую комбинацию, которую завершил Егор Морозов.

Но куда эффектней получилась вторая шайба «Северстали». Уже в следующей смене канадский защитник Шон Лалонд породистым пасом практически через две зоны отправил к чужим воротам Владислава Кодолу, который поразил ближний угол Бочарова. Эффектно, не правда ли?

Однако сравняв счет, череповецкая команда сбавила и выключила пресловутый режим «горилл из клетки», позволив гостям поднять голову. К середине матча магия и чары одной из самых симпатичных команд этого плей-офф начали угасать, и еще до конца периода все тот же Сергеев вновь поселился в левом круге вбрасывания и броском в касание оформил хет-трик.

Страшно подумать, но в последний раз защитник забивал три в одном матче плей-офф десять лет назад. Причем единственным оборонцем, которому покорилось это достижение до Сергеева, был только длинноволосый швед Даниэль Чернквист.

???Андрей Сергеев, дамы и господа! pic.twitter.com/6tNYUJR2nz — HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) March 8, 2021 ?

В третьем периоде «Северсталь» вновь бросилась отыгрываться и вполне могла сравнять, но пробить Бочарова в третий раз так и не сумела, а хет-трик Сергеева в итоге стал победным. В концовке Разин ожидаемо поменял вратаря на шестого полевого, и Череповец не менее ожидаемо получил четвертую в пустые. Точку же поставил шведский вингер москвичей Магнус Пяярви, отличившийся уже в равных составах. В том, что «Северсталь» едет столицу пластаться и достанет из себя все, сомнений нет никаких. Но похоже, что спасти эту серию главному открытию сезона уже нереально.