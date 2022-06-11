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Сегодня, 10:25

Лидер по штрафным минутам за всю историю КХЛ решил продолжить яркую карьеру

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в
Евгений Артюхин.
Фото Кристина Коровникова
Обзор дня Алексея Шевченко.

Контракт

Менеджеры «Трактора» приняли отличное решение, продлив контракт с главным тренером Анваром Гатиятулиным еще на один сезон. Грамотный поступок, который поможет тренеру. У Анвара начинался последний год по первому контракту, но точку в вопросе поставили уже в июне. В клубе четко дали понять — мы доверяем нашему специалисту, пусть он сосредоточится на работе, ни о чем не думает. Гатиятулин заслужил такое отношение. Да, челябинский клуб за минувшие два сезона ничего не выиграл. Но в первый сезон была другая задача. Напомним, что тренер пришел в команду после смутного времени, когда «Трактор» не попал в плей-офф, над командой смеялись и ни во что ее не ставили. Челябинцы заняли пятое место, и пусть в первом раунде плей-офф уступил «Салавату Юлаеву», результаты сезона были нормальными. Не все же сразу! В прошлом чемпионате было уже гораздо лучше.

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«Трактор» шел в лидерах конференции, но правление КХЛ внезапно проголосовало за досрочное завершение сезона, и команда осталась на втором месте при равных количествах очков с «Металлургом». Им они и проиграли в плей-офф, а это уже был финал конференции.

Трудно отрицать, что с тренером есть прогресс, как в игре, так и в результатах. Какие-то претензии к стилю игры носили лишь локальный характер. Ну да, незрелищный хоккей. Правда, только в важные моменты, когда надо было сыграть не результат. Так-то у «Трактора» — 152 заброшенные шайбы в регулярном чемпионате, а это второе место во всей лиге по этому показателю. Возможно, Гатиятулин слишком осторожен, но это такой стиль, придираться к этому, значит отобрать право у тренеров на свое мнение по поводу игры. А какие еще вопросы? Никаких.

Не исключено, что в этом сезоне челябинцы выступят хуже, но вряд ли провалятся. Гатиятулин тренер сильный, и надо набрать в команду посторонних людей, чтобы совсем опозориться. И пусть состав команды пока далек от идеала, все же есть довольно приличные мастера. Не удивился бы и новому трехлетнему контракту для Анвара. В Челябинске нет повода задумываться о кандидатах на замену.

Карьера

Ветеран Евгений Артюхин, находящийся в статусе неограниченно свободного агента, заверил, что не собирается заканчивать карьеру. В прошлом сезоне хоккеист провел 31 матч. Сначала он был в «Адмирале», а затем перебрался в «Нефтехимик». Статистикой особо не похвастаешься — всего одна передача за сезон. Но когда речь заходит об Артюхине, то глупо обращать внимание на чистые цифры. В последнее время Евгению все трудней находить работу. Одни смотрят на возраст, другие на количество набранных очков и оба параметра в случае с Евгением не отражают того, что он на самом деле выполняет на льду.

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Кто-то считает, что Евгений уже совсем не тот, что прежде. Дескать, даже не дерется, в чем смысл держать его в команде? Это очень смешно, так как Артюхин-то готов скинуть перчатки в любой момент. Беда только, что когда он на площадке, то самые агрессивные и наглые хоккеисты мгновенно превращаются в добряков, неспособных обидеть даже муху. Кидаться на людей просто так нелепо, так как вряд ли кто-то из тренеров обрадуется большому меньшинству. Слабая статистика (за последние три сезона на счету три шайбы), конечно, аргумент, но Евгений очень нужен в меньшинстве, а когда он бежит проводить силовой прием, то редкий хоккеист не дрогнет. Артюхин даже убрал ненужные удаления, прекрасно понимая, что судьи на него всегда смотрят внимательно. Говорят, что и в раздевалке это уже совсем другой человек, который пытается что-то объяснить молодежи, делится опытом. При этом ответить ему дерзким словом никто не смеет, по понятным причинам. Если Артюхин найдет новую команду, то войдет в тройку самых возрастных хоккеистов, правда, ни у Даниса Зарипова, ни у Александра Попова пока действующих соглашений нет.

Формирование

«Спартак» заключил контракты с еще тремя хоккеистами. Самый знаменитый — нападающий Николай Чебыкин. Правда, он получил двустороннее соглашение, но, наверное, это справедливый результат по итогам сезона. Начал-то Чебыкин прошлый чемпионат фантастически. Летом получил шанс в московском «Динамо» и вцепился за него зубами. В первых шести матчах новичок забросил шесть шайб, больше всего досталось «Амуру» — Чебыкин сделал хет-трик. Все были довольны тем, как Николай начал, а многие уже посчитали, что у бело-голубых появился новый снайпер, способный затмить Вадима Шипачева.

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Но потом что-то поменялось. Николай в следующих десяти встречах сделал только одну передачу. Но такое бывает у хоккеистов, которые большую часть карьеры провели в ВХЛ. Нужно было потерпеть, а динамовцы неожиданно обменяли хоккеиста в «Спартак». Причем, кто так решил, долгое время было неизвестно, а когда у Алексея Кудашова в очередной раз спросили о потере нападающего, то тренер тяжело вздохнул: «Вы раньше-то Колю знали?». Мол, что за вопросы по поводу игрока ротации. Да знали, конечно, он же первые шаги делал в системе «Динамо». Николай перебрался в «Спартак», но смена обстановки не пошла ему на пользу. В 18 матчах за красно-белых было лишь 4 (2+2) очка, все это привело к командировкам в Воскресенск или к тому, что матчи приходилось смотреть с трибуны. В следующем сезоне у Чебыкина будет больше возможностей проявить себя, состав у красно-белых такой, что в трех звеньях полно мест.

Кроме того, контракты с клубом подписали вратарь Матвей Ботов, а также перспективный форвард Даниэль Усманов, дебютировавший в прошлом сезоне в ВХЛ.

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Российский форвард вернулся из-за океана ни с чем, чтобы снова стать звездой в КХЛ
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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
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Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
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3. Трактор - Металлург
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4. Трактор - Металлург
0 - 6
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СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
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7. СКА - ЦСКА
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1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
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Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
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2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
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4. Сибирь - Сал. Юлаев
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4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
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4. Локомотив - ЦСКА
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4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
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30.04 15:00
Металлург – ЦСКА
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