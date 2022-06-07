Поразительное упорство. Российский форвард поедет в НХЛ в четвертый раз после трех провалов

Обзор дня Алексея Шевченко.

Решение

Виталий Кравцов отказался подписывать контракт с «Трактором», хотя генеральный директор клуба Иван Савин клянется, что предложил хоккеисту довольно приличные условия. Даже не спорил с представителем игрока, когда тот высказал свои пожелания. Однако про обмен, про желание уйти в другой клуб КХЛ никто ничего не говорит, так что, вероятней всего, хоккеист снова собрался в Северную Америку. Какой по счету раз, уже и вспоминать не хочется.

Что же происходит с Виталием? Это трудно понять, а сам нападающий в прошлом сезоне отказывался от всех интервью, причем по нелепым поводам. То ему запрещало руководство клуба (никакого запрета не было), то нет настроения, то еще что-то. Кравцов и в хорошие времена был человеком, которого тревожили разные мысли, но он хотя бы пытался сформулировать позицию. Становилось понятно, к чему именно он стремится и чего хочет. Можно было соглашаться или спорить, но хотя бы не было никаких загадок.

Сейчас же — сплошной туман. Рискнем предположить, что хоккеист, выбранный в первом раунде драфта НХЛ, до сих пор считает, что готов стабильно хорошо выступать на самом высоком уровне. Но это не так. Виталий думает, что ему постоянно мешают различные преграды. То менеджеры обманывают, то тренеры не верят, то партнеры не помогают. А тут еще Кравцов за океаном агента поменял.

Готов ли Кравцов к НХЛ? С уверенностью можно сказать, что нет. Хоккеист он неплохой, но не сказать, что уж сильно выделялся даже в КХЛ, плюс в НХЛ нужно отдавать слишком много, чтобы окружающие закрывали глаза на твои бзики. Панарину прощали то, что он не говорил на английском, за его статистику. Но у Виталия совсем другие проблемы. И совершенно непонятно, что будет делать Кравцов, если он поедет за океан, а у него опять не получится.

Трансферы

Менеджеры «Торпедо» накануне подписали трех игроков, и по каждой сделке есть серьезные вопросы. Клуб волен проводить любую трансферную политику, но должна же быть логика. А тут ее нет. В Нижний Новгород, например, едет Игорь Ларионов. И то, что это сын главного тренера, — самая меньшая из проблем. Кто что-то скажет Юрию Михайлису, если он дает много игрового времени Никите? Ларионов-младший слабый хоккеист. Ему 23 года, но прошлый сезон он завершил во втором шведском дивизионе. А до этого не мог пробиться в состав «Куньлуня» и «СКА-Невы». Вы же понимаете, что в Санкт-Петербурге закрыли бы глаза на какие-то хоккейные недостатки, однако их было слишком много. Зачем такой нападающий «Торпедо»? Нижегородцы собираются сотрудничать с каким-то клубом ВХЛ, но если в вышку пришлют Ларионова, то никакой тренер не обрадуется.

Еще одному новичку команды Алексею Сергееву 22 года. Центр с российским паспортом в таком возрасте прошлый сезон начал в команде из Харькова, но провел там только два матча. За два сезона хоккеист выходил в составах четырех команд всего 12 раз, даже умудрился в КХЛ провести пару матчей за «Витязь», но там быстро разочаровались. Не пошло и в «Рязани», а прошлым летом интереса к хоккеисту не было никакого. Кто-то скажет, что просмотровый контракт ни к чему клуб не обязывает, но это не значит, что стоит приглашать любителей.

И совсем непонятно, как можно тратить на одну легионерскую позицию на японца Ю Сато! Все, что мы знаем об игроке: он был клиентом Игоря Ларионова, когда нынешний тренер работал агентом. За плечами азиата один посредственный сезон в лиге Квебека и 20 очков в 56-м матче прошлого сезона в Американской юниорской лиге. Да, он играл по детям за «Крылья Советов», но это не повод тащить его в клуб КХЛ. В понедельник руководство нижегородского клуба всерьез разочаровало.

Контракт

«Спартак» расторг и тут же заключил новый трехлетний контракт с нападающим Андреем Локтионовым. Теперь надо что-то решить с Дмитрием Кугрышевым, который выходит на рынок свободных агентов через сезон, и у клуба появляется топ-3 еще как минимум на два года, ведь контракт с Александром Хохлачевым заканчивается в 2024 году. Плюс совсем недавно красно-белые на три года продлили соглашение с защитником Дмитрием Вишневским.

По поводу Локтионова никаких сомнений быть не может. Хоккеист, забастовавший прошлым летом, отказавшись лететь в Хабаровск после обмена из ЦСКА, нашел команду по душе. Правда, отметим, что Андрей отказывался от выступления на Дальнем Востоке не столько из-за расстояния, а сколько из-за того, что с «Амуром», на его взгляд, ничего выиграть нельзя. Но «Спартак» если и ближе к Кубку Гагарина, то ненамного. Единственная разница в том, что московский клуб в плей-офф попадает, но надолго там не задерживается.

Локтионов провел неплохой чемпионат, став лидером команды. И пусть статистика не впечатляет — 16 очков (8+8), Борис Миронов никогда не сокращал ему время и выпускал в ключевые моменты. Когда Андрей получил тяжелую травму в игре против «Йокерита», то неслучайно тренер устроил бойню против финнов в ближайшем матче. Надо было мстить за лидера, и тогда удалось дать понять, что таких хоккеистов трогать не стоит. Андрей, конечно, далеко не тот, что был четыре-пять лет назад, но все же он крепкий центр, не опускающийся ниже определенного уровня. Но «Спартаку» в нынешней ситуации не хватит Локтионова, а также еще трех человек, чтобы бороться за что-то серьезное. А новобранцев, которые бы добавили оптимизма, пока нет.