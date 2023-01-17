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Сегодня, 22:10

Вратарь «Динамо» забил гол. Он стал пятым в истории КХЛ, кому это удалось

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Кирилл Бурдаков
Статистик
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Илья Коновалов.
Фото ХК «Динамо» (Москва)
Илья Коновалов надолго запомнит этот день.

КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Москва) — 4:6 (1:2, 1:3, 2:1)
Голы: Виноградов — 7 (Белевич, Воронин), 1:01 — 1:0. Никонов — 3 (Новиков), 1:43 — 1:1. Рашевский — 16 (Менелл, Буруянов), 17:46 — 1:2. Кудрявцев — 5 (Кодола, Рашевский), 30:23 — 1:3. Летунов — 10 (Сизов), 31:54 — 2:3. Джиошвили — 13 (бол., Миронов, Каблуков), 37:09 — 2:4. Кудрявцев — 6 (Рашевский, Кодола), 39:17 — 2:5. Белевич — 4 (Кручинин, Коваленко), 54:44 — 3:5. Коновалов — 1 (п.в.), 55:46 — 3:6. Гончарук — 19 (бол., Коваленко, Кручинин), 59:50 — 4:6.
Вратари: Кульбаков (Гуска, 40:00, 54:27 — 54:44, 54:58 — 55:46, 57:10 — 59:47, 59:56) — Коновалов.
Штраф: 10 — 12.
Броски: 32 (8+8+16) — 28 (15+8+5).
Судьи: Лаврентьев, Сергеев.
17 января. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 5500 зрителей.

В этом сезоне «Торпедо» Игоря Ларионова подарило нам уже не один десяток крутых матчей. Причем для того, чтобы поучаствовать в шоу, которого так требуют болельщики от того же Игоря Никитина, нижегородцам не обязательно побеждать. Вы ведь помните, как Профессор говорил о том, что зрители приходят на трибуны не только за победами?

Хоккеисты &laquo;Динамо&raquo;. «Динамо» радует на старте. Команда может выступить лучше, чем в прошлые годы, даже без звезд

Сегодня «автозаводцы», отдыхавшие последние пять дней, вышли с мини-паузы и дома напоролись на крайне неуступчивое системное «Динамо» Алексея Кудашова, пропустив пять голов уже ко второму перерыву. На 54-й минуте хозяева все-таки сумели забросить свою третью шайбу усилиями Андрея Белевича и вернули интригу игре. Однако дальше «Торпедо» стало участником представления, которому Ларионов вряд ли обрадовался.

Стоило ему поменять Адама Хуску на шестого полевого, как голкипер москвичей Илья Коновалов после одного из вбросов соперника решил исполнить мечту практически каждого вратаря и забить в пустые ворота, отправив шайбу через всю площадку красивым парашютиком.

Разумеется, 32-й номер голубых — далеко не первый вратарь, который забрасывал в КХЛ. Мы помним и курьезнейший автогол Игоря Ожиганова в матче «Сибирь» — «Барыс», который засчитали на легендарного казахстанца Виталия Еремеева, и гол латвийца Эдгарса Масальскиса, и относительно свежую шайбу экс-вратаря «Витязя» Йони Ортио. Однако до сегодняшнего дня единственным голкипером в истории лиги, который отличился прямым броском был Илья Проскуряков, сотворивший историю в далеком 2009-м еще будучи игроком «Магнитки». Стоит ли говорить, что сегодняшний матч Коновалов точно запомнит на всю жизнь? А ведь любопытно, что все вратарские голы в КХЛ забили гости, причем четыре точных броска пришлись на январские матчи. Волшебство, не иначе.

Все голы вратарей в чемпионатах КХЛ

Дата

Вратарь

Команда

Матч

Время

25.01.2009

Илья Проскуряков

Металлург Мг

Ак Барс (г) — 2:0

59.45 (2:0)

07.01.2010

Эдгарс Масальскис

Динамо Р

Амур (г) — 4:2

11.58 (3:0)

19.10.2013

Виталий Еремеев

Барыс

Сибирь (г) — 3:2

36.28 (2:2)

30.01.2019

Йони Ортио

Витязь

Трактор (г) — 3:2

37.01 (3:2)

17.01.2023

Иван Коновалов

Динамо М

Торпедо (г) — 6:4

55.46 (6:3)
Илья Коновалов
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КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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1 СКА 53 40 13 84
2 ЦСКА 51 34 17 73
3 Локомотив 53 31 22 69
4 Торпедо 51 32 19 68
5 Динамо М 52 30 22 68
6 Витязь 51 24 27 56
7 Спартак 53 23 30 53
8 Динамо Мн 53 21 32 53
9 Северсталь 52 20 32 51
10 Куньлунь 53 18 35 41
11 Сочи 50 6 44 21
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 51 30 21 68
2 Сибирь 52 31 21 66
3 Металлург 51 29 22 65
4 Авангард 50 30 20 64
5 Сал. Юлаев 51 27 24 63
6 Ак Барс 51 27 24 62
7 Адмирал 52 27 25 60
8 Трактор 52 22 30 51
9 Нефтехимик 51 23 28 49
10 Барыс 53 22 31 48
11 Амур 50 21 29 48
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Амур – Адмирал
 - : -
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Сибирь – Нефтехимик
 - : -
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