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Сегодня, 17:30

«Хоккей — не шоу-бизнес. Моя принципиальная позиция». Игорь Никитин стоит на своем

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Игорь Никитин, Дмитрий Юшкевич и хоккеисты «Локомотива».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Игорь Никитин и хоккеисты «Локомотива».
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Главный тренер «Локомотива» — о выходе из кризиса, новом контракте и, конечно, о несостоявшейся игре отца против сына — Максима Майорова против Василия Кошечкина.

— Как прокомментируете свою фразу о том, что хоккей — это не шоу-бизнес?

— Еще раз повторю: хоккей — не шоу-бизнес! Это моя принципиальная позиция. Все, что вокруг хоккея — это шоу-бизнес. А хоккей — это спорт. И если мы уберем спортивную составляющую, то болельщики не будут ходить. Я имел в виду, что хоккей — это игра. Спортивную злость, борьбу за результат ни в коем случае нельзя заменять на шоу-бизнес. Работа с болельщиками, шоу-программы не имеют отношения к игре. А болельщики ходят смотреть игру. Если им сказать, что сегодня победят одни, а не другие, но сделают это красиво, то их интереса хватит максимум на пару игр.

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— Но хоккей — это театр.

— Нет. В театре есть понимание, что произойдет. Вопрос только в том, как это сыграют. А вот что произойдет в игре — не знает никто. И это влечет болельщиков. Положительные и отрицательные эмоции. Нерв. Вот что интересно. И это нельзя убирать.

— Но вернемся все же к истории игры вратарей — отца против сына. Вы могли выпустить Майорова на стартовое вбрасывание, чтобы он сыграл против Кошечкина, а потом после минуты игры его бы спокойно заменили.

— Если бы «Магнитка» озвучила эту позицию, то этот вариант можно было рассмотреть — не проблема. Инициаторами этого точно должны были быть не мы.

— Главный тренер «Магнитки» Илья Воробьев сказал, что такая договоренность была.

— Со мной лично никто не разговаривал на эту тему. Я об этом даже не хочу дискутировать. К тому же с Васей Кошечкиным мы разговаривали после игры, и мне никто об этом не говорил.

— Почему вы подписали контракт с Михаилом Варнаковым, который не играл долгое время и чья карьера близка к завершению? Вы уже несколько раз уходили от ответа на этот вопрос.

— Никогда не уходил. После игры с «Куньлунем» я ответил на этот вопрос. Нам это подписание ничего не стоило. И потом, в хоккее бывают прорывы. Кто мог представить, что Березкин станет игроком первого звена, будет выходить на большинство? Кто мог представить, что Беляев будет играть в первом звене? Мы просто подстраховались.

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— Немного смущает фраза «ничего не стоило». У вас 30 человек в составе, множество игроков в системе клуба.

— Можно фамилии?

— Бут, Волков, два Назаровых.

— Бут и Волков периодически выходят в основе. Они развиваются. Им нет смысла тренироваться с нами с утра до вечера и ждать, поставим мы их или нет. Пусть играют в ВХЛ. Совсем другая ситуация по сравнению с Михаилом.

— Вы подписали новый контракт, а ваш помощник Юшкевич — нет. Это проблема?

— Это не проблема, он его подпишет.

Игорь Никитин и хоккеисты «Локомотива». Фото ХК «Локомотив»
Игорь Никитин и хоккеисты «Локомотива».

— Что скажете о последних результатах команды? Это кризис или нет?

— Смотря как к этому относиться. Есть же такое понятие, как «кризисные менеджеры». Если мы выйдем из кризиса с этими менеджерами, то это здорово.

— Вас беспокоит количество поражений? Или вы знаете их природу?

— Слово «беспокоит» неправильное. Напрягает. Сама философия терпеть, быть толерантными к поражениям — не моя. Есть понимание проблем, как с этим бороться. Но нет такого, что мы спокойно смотрим на проигрыши. Мы работаем, но это не означает, что они нас устраивают.

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
Игорь Никитин
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Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 50 29 21 66
2 Сибирь 52 31 21 66
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4 Авангард 50 30 20 64
5 Сал. Юлаев 51 27 24 63
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