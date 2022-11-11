Ларионов со слабым составом разнес звездный «Ак Барс» Знарка. Что будет делать тренер казанцев?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Отставка

Днем в четверг появилась информация о том, что Борису Миронову все-таки дадут еще один шанс и решение по будущему тренера примут сразу после игры с ЦСКА. Но, видимо, поразмыслив как следует, стороны пришли к выводу, что ничего не изменится. В итоге у «Спартака» будет новый главный тренер. Миронова «увольняли» из клуба практически сразу после назначения. Год назад вбрасывали, что тренером якобы недовольны до старта, он, мол, показывал слабые результаты в предсезонных матчах. Затем пошли победы, но стали сообщать о том, что Миронов «нарушает режим». Подобные новости вбрасывали лишь «анонимные помойки», но вряд ли атмосферу вокруг штаба можно было назвать здоровой. Ближе к концу сезона главного опять начали «увольнять», а летом постоянно намекали о том, что с командой начнет работать другой специалист. В такой обстановке Борис Миронов и провел полтора сезона.

Как оценивать период его работы? В чемпионате-2021/22 команда заняла шестое место, откровенно повезло с первым раундом плей-офф, ведь «Йокерит» снялся, а во втором раунде команда попала под СКА. Да, проиграла 4-1, но четыре встречи завершились со счетом 2:1. Только в первой Миронов разгромил соперника — 6:1.

Не все было плохо в нынешнем чемпионате. Обыгрывали «Салават Юлаев», «Ак Барс», крепких дальневосточников, брали очки во встрече с ЦСКА. Да, сейчас девятое место и серия из шести поражений, ну так и менеджеры ничем не помогли. Не забывайте, что в межсезонье из клуба ушли все помощники Миронова, а руководство набрало других людей. Бессмысленное стояние Андрея Маркова на скамейке вряд ли помогало главному добиваться результата. Егор Башкатов до «Спартака» работал в «Сочи», а Евгений Перов трудился в «Ак Барсе», где им были недовольны. Результата нет, тренера увольняют — это нормально. Только не надо сваливать на Миронова все проблемы. Нести ответственность за плохой результат должен не только он.

Поражение

Такое ощущение, что главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок издевается над работодателями. Например, после очередного поражения в Нижнем Новгороде заявил, что в третьем периоде его команда играла здорово, никаких проблем с функциональной подготовкой нет. Можно было подумать, что взяли три очка, а не проиграли команде с подбором игроков ниже среднего. И не стоит обращать внимание на то, что казанцы, практически полностью использовав деньги на зарплаты, пропустили шесть шайб от соперника, чей зарплатный фонд чуть ли не в три раза меньше. Упорно стоит на своем: не реализовали моменты, в третьем выглядели неплохо. Если у Знарка проблемы с доступом в интернет, то это не значит, что они есть у других.

«Ак Барс» выиграл третий период со счетом 1:0. Это точно не подавляющее преимущество. Да, по броскам чистая победа — 7-13. Но любая команда, которая ведет со счетом 6:3, проведет заключительный отрезок встречи аккуратно. Не за разницу шайб очки начисляют. Плюс в третьем периоде у нижегородцев были опасные моменты.

«Ак Барс» опять выглядел очень плохо. Две шайбы из четырех забросили в формате «пять на три». Это когда нижегородцы не имеют возможности быстро бегать и накрывать соперника и мастера казанского клуба могут разыгрывать комбинации не двигаясь.

Видно же, что тренер совсем ничего не контролирует. У него четко спрашивают: а как вы собираетесь выходить из положения? Как сделаете, чтобы команда выигрывала и первые два периода? Ответ — может быть, надо изменить разминку. Почему разминку-то? Вы же с привычной совсем недавно обыграли «Салават Юлаев» и «Северсталь». Но в Казани все терпят, на что-то надеются и не предпринимают никаких шагов. Так и регулярный чемпионат закончится.

Серия

СКА впервые в этом сезоне проиграл два матча подряд, правда, в основное время только одну встречу. Что же такое происходит? Главный тренер только недавно говорил, что в рекордной серии побед не видит ничего плохого, наоборот, в Санкт-Петербурге рады такому тотальному преимуществу. Но и переоценивать поражения не стоит. Длительный перелет, разрыв в часовых поясах, оба соперника выходили на площадку как на последний бой, а команды Леонида Тамбиева и Вадима Епанчинцева уже прошли период адаптации после возвращения. Обычные боевые потери, пока волноваться совершенно не о чем.

Но звоночки есть. Например, Никита Гусев, попав в экстремальные условия, совсем потерялся. И пусть он отличился во Владивостоке, это не изменило мнение о его готовности. Ужасно сыграли и другие лидеры, про Дмитрия Яшкина в этих двух матчах никто не вспоминал. Но СКА в таких же условиях, как и все остальные. 29 матчей за 71 день, силы небезграничны. Сигналы о том, что начинаются проблемы, были в матчах против «Спартака» и «Сочи». И они понятны, ведь нет возможности отдохнуть, перевести дух. У СКА впереди матч с «Сибирью», но какие-то выводы можно делать после возвращения домой, когда пройдут встречи с московским «Динамо» и «Ак Барсом». И интересно же, как тот же Ротенберг отнесется к серии неудач, команда такое не проходила.

В игре против «Амура» случилось другое событие, которое может немного повлиять на турнир. Арбитру Максиму Сидоренко попали шайбой в голову, он получил перелом скуловой кости и выбыл из строя как минимум до Нового года. Для судейского департамента это серьезная потеря. Значит, большая нагрузка выпадает на других арбитров, кому-то придется меньше отдыхать. Да, в ВХЛ есть ребята, которые уже работали в матчах Континентальной лиги, но никто не даст им серьезную нагрузку, они еще и не готовы к этому. Пожелаем судье как можно быстрее вернуться в строй.