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29 марта, 18:30

Чемпионат КХЛ будет идти до конца мая. Для чего лига пошла на такой шаг

КХЛ объявила о продлении следующего сезона до 31 мая
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Фото Федор Успенский, «СЭ»
Количество игр при этом, скорее всего, не изменится.

В КХЛ нанесли мощный удар по ИИХФ в виртуальной войне. Иначе было нельзя. Международная организация, будем честными, немного перепутала свое предназначение. И вот теперь они получили то, что заслужили. КХЛ продлевает сезон и действие контрактов до 31 мая.

Уверен, что на самом деле в лиге меньше всего думали о чемпионатах мира. Основная причина — в разгрузке календаря. При том что плотность расписания дарит нам немало неожиданных результатов, а тренеры получают много головной боли, следует признать, что 13-15 матчей за месяц — это чересчур.

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Много причин. Приходится часто летать, а любая поездка в аэропорт — это дополнительные 3-5 часов к полету. Тренеры за два года сумели более или менее разобраться, как наладить подготовку к сезону, тренировочный процесс был уничтожен напрочь: наиграть даже базовые вещи просто некогда. Смешно, но некоторым специалистам это не мешало проводить полноценные занятия, только игроки этих команд к Новому году уже еле ползали.

Сейчас, по предварительным расчетам, составители календаря получают дополнительный месяц, а это приличный срок для структуры, где считают каждые дни. Для клубов -спасение. Можно и больше времени получить на восстановление, и даже хотя бы большинство наиграть.

Существенно сократилась и официальная предсезонная подготовка. Теперь собирать основной состав можно лишь 1 августа. Но это нормально. Потому что две недели беготни с 15 июля по 1 августа никому не нужны. Учитывая плотность календаря, в длительных сборах пропал весь смысл. Сами хоккеисты должны понимать, что они обязаны быть готовыми к сезону. А те, кто не понимает, тот упадет с большого контракта до переезда в ВХЛ. Правда, игроков, которые лежат на пляже до первой тренировки, совсем не осталось. Василий Глотов, например, начинает полноценные занятия 1 мая. Это так, для примера. Остальные от него недалеко ушли.

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Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Правда, есть минусы. Например, клубы МХЛ начинают работать с 1 июля. Вот это плохо. Два месяца отпуска для молодежи с запретом собирать коллектив — это перебор. Хватило было и шести недель. Правда, я уверен, что найдут выход. Будут устраивать «неофициальные лагеря», но все, что проводится неофициально, может иметь плохие последствия.

У ВХЛ собственный регламент, но, например, вообще любой игрок с двусторонним контрактом КХЛ — ВХЛ не имеет права приходить на тренировки до 15 июля. Тогда же можно начать и сбор клуба КХЛ для ребят с просмотровыми контрактами. Это бы тоже можно сдвинуть на две недели. Знаю игроков, которые имеют два-три предложения приехать на просмотр, и так бы у них появилась возможность получить как минимум два шанса пробиться в КХЛ.

Еще отмечу, что лига нанесла мощный удар по предсезонным турнирам. Да, формально это все баловство, на спортивные результаты никто не смотрит, но вот соревнования в Сочи, которые начинались 1 августа, имели коммерческий успех для организаторов. А кто же теперь захочет играть с первой тренировки?

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Видимо, все выставочные игры будут проходить в период с 8 по 30 августа, так как планируется, что сезон начнется 5 сентября. То есть мы получим еще один дополнительный месяц хоккея, пусть и специфического.

А вот чего не хватает новым изменениям, так это пункта о том, чтобы команды КХЛ не заставляли своих игроков тренироваться после окончания сезона. Завершили регулярку, вылетели из плей-офф — занимайтесь своими делами. Ну, максимум съездите по городам региона, но никаких тренировок проводить нельзя.

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Из самой унылой серии — в самую яркую. «Локомотив» и «Авангард» сыграют седьмой матч

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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
1/2 финала Счет в серии
Металлург Мг - Автомобилист
Металлург Мг - Автомобилист
0 - 0
1. Металлург Мг - Автомобилист
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2. Металлург Мг - Автомобилист
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3. Автомобилист - Металлург Мг
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Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
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1. Локомотив - Трактор
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1/4 финала
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
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1. СКА - Автомобилист
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4. Автомобилист - СКА
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Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
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4. Спартак - Металлург Мг
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5. Металлург Мг - Спартак
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6. Спартак - Металлург Мг
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Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
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1. Динамо М - Трактор
2 - 4
2. Динамо М - Трактор
4 - 5
3. Трактор - Динамо М
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4. Трактор - Динамо М
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Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
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1/4 финала конференции
Металлург Мг - Амур
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СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
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Динамо М - Динамо Мн
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Сал. Юлаев - Трактор
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