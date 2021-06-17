Разин вернул в «Северсталь» своего воспитанника. Однажды он проломил череп канадцу за нытье на тренировке

Обзор дня Алексея Шевченко.

Обмен

СКА продолжает формировать состав, но новый обмен немного отличается от тех, к которым мы привыкли. Клуб отдал защитника Лукаса Бенгтссона в минское «Динамо», получив взамен Степана Фальковского. Удивительно, что сделка прошла без участия «Витязя» и «Сочи», да и вообще это довольно спорное приобретение питерского клуба. Не совсем ясно, зачем шведский хоккеист белорусскому клубу, Степан-то свой. Понятно, если бы продали хоккеиста, чтобы дать контракт трем, а тут сделка «игрок — игрок».

По Бенгтссону в Санкт-Петербурге, вероятно, никто скучать не будет. Что он вообще делал в сильном клубе КХЛ? За два сезона, что Лукас провел в России, он ничем не запомнился. Довольно средний защитник, ну да, показатель полезности был неплохим, так он и выступал в сильном клубе. Не сказать чтоб как-то сильно выделялся. Ему платили 45 миллионов в год, но быстро и не ответишь на вопрос, чем Лукас лучше Ярослава Дыбленко, Даниила Галенюка или кого-то еще из системы. Да, специалисты отмечают его катание, но этого же недостаточно.

И большой вопрос, а зачем СКА Степан Фальковский. Габаритный защитник провел один сезон в КХЛ. В декабре он становился лучшим защитником лиги, правда, это звание не самое почетное, так как слишком много вопросов по критериям. Хоккеист набрал 20 очков в 37 матчах, иногда действительно выглядел очень здорово, но Степану 24 года, и до этого о нем слышно не было. В Белоруссии нет хоккеистов, кроме Егора Шаранговича, которые бы с ходу усилили топ-клуб. Не берем в расчет канадцев с паспортами. Неужели в СКА не понимают, что развивать Фальковского будут для другой сборной, а безусловным усилением он считаться не может?

Контракт

«Спартак» взял с рынка свободных агентов финна Йори Лехтеря. Его предыдущий договор с красно-белыми закончился, хоккеист мог оказаться в любом клубе мира. Но руководство красно-белых посчитало, что легионер будет полезен и при строительстве нового состава. Найти центрального нападающего хорошего уровня очень сложно, а Лехтеря стал лучшим бомбардиром «Спартака» в прошлом сезоне, набрав 44 очка и обойдя Сергея Широкова на два балла. Правда, в списке снайперов команды финн аж на седьмом месте, но он сделал 35 результативных передач. У Лехтеря в регулярном чемпионате больше одного очка за игру, а это заслуживает уважения.

Йори неоднозначно провел прошлый чемпионат, несмотря на статистику. Были периоды, когда он совсем пропадал из виду, даже в важных играх, но, к счастью для тренеров, такие отрезки были короткими. Мешали и травмы, из-за которых Лехтеря пропустил несколько матчей. Ничем не смог помочь «Спартаку» в плей-офф, но ведь мы помним, что команда и в восьмерку попала с трудом. Контракт с финном пока полностью не решил проблему команды с центральной линией. Сейчас есть Йори, Василий Пономарев, Данила Квартальнов, дальше уже Захар Шабловский, который умеет играть в центре. Не слишком-то сильный подбор для команды, которая хочет выступить лучше, чем в прошлом сезоне. Вероятно, нужен еще один центр, причем для первого-второго звеньев, так как ни в МХЛ, ни в ВХЛ нет кандидатов, способных усилить команду.

Обмен

«Сибирь» отдала в «Северсталь» за денежную компенсацию защитника Николая Тимашова. Сейчас у Андрея Мартемьянова восемь защитников. Не исключено, что контракт будет подписан с Николаем Демидовым, так как он уже не требует непременного обмена в другой клуб, да и сделка с «Ак Барсом» сорвалась. Так что Тимашов попал бы в ротацию, а это не пошло бы на пользу игроку, которому уже 27 лет. Через год «Сибирь» потеряла бы его бесплатно, а тут хоть какие-то деньги можно выручить.

Николай знаменит тем, что в «Автомобилисте» провел воспитательную беседу с Тэйлором Беком, когда легионер на тренировке начал возмущаться слишком жесткой игрой. Тимашов это терпеть не стал и отправил Бека на больничный с переломом лицевой кости. Теперь легионерам нужно следить за своим поведением в присутствии Николая. Неигровой эпизод как раз характеризует стиль Тимашова. Он жесткий, неуступчивый, никогда не будет жаловаться, при этом ему не хватает мастерства, чтобы выйти на другой уровень. Хоккеист, который провел почти 300 матчей в КХЛ за счет старания, трудолюбия и терпения. Андрей Разин таких любит. Если Николаю дать задание, то он сделает все, чтобы его выполнить. И даже если не получится, то не потому, что защитник решил что-то придумать и забить на требования тренера. Плюс зарплата у Тимашова невысокая, а это дополнительный козырь при переезде в Череповец.