Воспитанник и символ «Спартака» вновь вернулся в родной клуб. Форвард набирает много очков, но везде оказывается крайним

Обзор дня Алексея Шевченко.

СКА

В Санкт-Петербурге закончились выходные, и СКА начал работу по формированию состава на следующий сезон. Питерцы чуть задержались на рынке, но усиливаться им чуть проще, чем остальным, учитывая, что в лиге выступают «Сочи» и «Витязь», которых небезосновательно считают частью системы армейцев.

Правда, в «Сочи» не должны расстраиваться. На Черное море едет вратарь Магнус Хелльберг. Пострадавших нет, возможно, лишь голкипер остался недоволен, так как вместо борьбы за кубок он будет бороться за место в плей-офф. Но южному клубу нужен был иностранный голкипер, и они его получили. «Сочи» в условиях ограниченного бюджета не нашли бы более сильного вратаря, а везти кого-то из Европы или Америки — большой риск. Последняя попытка, когда самостоятельно искали голкипера, закончилась провалом.

Но сделку с «Витязем» нельзя назвать справедливой ни при каких обстоятельствах. СКА забирает из команды главный актив — нападающего Захара Бардакова. Да еще практически лишает команду защитной линии, ведь из Подольска уезжают Дмитрий Пыленков и Юрий Паутов. Плюс зачем-то взяли Даниила Моисеева. Ясно, что в Подольске он бы прогрессировал гораздо быстрее, так как у хоккеистов подобного стиля в Санкт-Петербурге меньше времени и доверия.

Да, питерцы отдают Миро Аалотнена и Виктора Антипина. Но после ссылки в Подольск у хоккеистов обычно нет настроения играть. Не факт, что оба действительно проведут чемпионат в Подмосковье, тем более у финна нет контракта. Вы же помните, что Наиль Якупов отказался даже с действующим договором. Формально КХЛ к сделке не сможет подкопаться. Произошел обмен между двумя клубами, в нем участвуют хоккеисты, а не «денежные компенсации».

Новичок

У ЦСКА теперь есть четыре легионера. Напомним, что Виктор Сведберг является обладателем казахстанского паспорта, так что он не считается иностранцем, а с защитником Джоном Гилмором не подписан новый контракт, хотя права у клуба. К трем шведам — Класу Дальбеку, Адаму Рейдеборну, Юакиму Нордстрему — во вторник присоединился четвертый — Лукас Валльмарк. Нападающий в отличном возрасте (25 лет), но последний сезон провалил. В 16 матчах за «Чикаго» у него ни одной заброшенной шайбы, после обмена во «Флориду» ни одного набранного очка в 4 играх. Надо полагать, что Лукас, по мнению руководства ЦСКА, сильнее и дешевле Брендана Лайпсика. Если по цене действительно есть выгода, то по спортивному мастерству большие вопросы.

Например, Лайпсик покинул Северную Америку совсем не по спортивным причинам, а Валльмарк стал не нужен НХЛ как хоккеист. Это большая разница. Хотя у новичка армейцев были удачные времена. Все-таки провел 187 матчей в НХЛ, забросил 23 шайбы, пик выступления пришелся на «Каролину», а в фарм-клубе «Ураганов» у него вообще все было в порядке. Но выступления в Роли не убедили тренеров в том, что форвард действительно нужен, и швед стал участником сделки с «Флоридой». Тот обмен подкосил нападающего, он совершенно потерялся в новом клубе — 7 матчей, 1+1. Интересная деталь. «Флорида» после сезона ничего Валльмарку не предложила, он вышел на рынок и подписал дешевый контракт с «Чикаго». Но опять все пошло не так, хоккеиста снова обменяли в «Пантерз». Лукас — центральный, наверняка его будут пробовать в первое звено, тем более что Максим Шалунов, видимо, уйдет.

Возвращение

«Спартак» объявил о переходе нападающего Александра Хохлачева. Один из самых непонятных игроков российской лиги, который никак не может стать своим в каком-нибудь клубе. Говорили, что у него проблемы с характером и потому форварда обменяли из СКА. Но кажется, что это была лишь отговорка. Хохлачев парень непростой, но не безумный. «Спартаку» он стал не нужен при Олеге Знарке, хотя набрал те же 38 очков, что и за год до этого. Обмен в «Авангард» на Сергея Широкова казался спорным, но команда из Балашихи выиграла Кубок Гагарина, и пусть Широков набрал больше очков, чем Хохлачев, но зато Александр стал самым полезным в подмосковном клубе. Плюс у него титул, а красно-белые с трудом попали в плей-офф.

Ума не приложу, почему Хохлачева не оставили в «Авангарде». Точнее, причина понятна — Боб Хартли, но какой смысл ради тренера, у которого заканчивается контракт, отказываться от приличного нападающего? Александр после возвращения из Северной Америки, где безуспешно пытался пробиться в состав «Бостона», провалил только один сезон. В чемпионате-2016/17 у него было лишь 10 очков в 26 матчах, но это можно было объяснить несовместимостью характеров со Знарком. Сразу после обмена в «Спартак» нападающий набрал 50 очков в регулярном чемпионате, подтвердив ошибку питерского клуба. Даже 34 балла в 59 матчах прошлого сезона — невероятный результат. У Хохлачева в среднем менее 14 минут за игру, Хартли использовал его в третьем звене, заставлял сосредоточиться на обороне, а нападающий умудрился закончить сезон с такой статистикой. Уверен, что в будущем чемпионате хоккеисту снова позволят творить на льду и он способен побороться за звание лучшего бомбардира чемпионата. Хорошая сделка «Спартака».