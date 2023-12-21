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Сегодня, 22:25

СКА смял ЦСКА в армейском дерби. Кризис москвичей явно затянулся

СКА обыграл ЦСКА в матче КХЛ
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Опасный момент у ворот СКА в матче против ЦСКА.
Фото пресс-служба ХК ЦСКА
5 (4+1) очков — на счету Марата Хайруллина.

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 6:2 (1:0, 3:1, 2:1)
Голы: Сергеев — 2 (Толчинский), 8:52 — 1:0. Хайруллин — 9 (бол., М.С. Федотов), 22:10 — 2:0. Плотников — 9 (Окулов), 24:34 — 2:1. М.С. Федотов — 2 (Глотов, Хайруллин), 30:30 — 3:1. Дедунов — 1 (Глотов, Хайруллин), 36:09 — 4:1. Грицюк — 10 (бол., Хайруллин, М.С. Федотов), 42:38 — 5:1. Барабоша — 1 (Окулов, Светлаков), 53:39 — 5:2. Рендулич — 17 (Хайруллин, Глотов), 58:41 — 6:2.
Вратари: Серебряков — Федотов (Гамзин, 42:38, Федотов, 45:07).
Штраф: 10 — 12.
Броски: 40 (14+13+13) — 39 (7+17+15).
Судьи: Беляев, Бирин.
21 декабря. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.

От армейского дерби осталось стойкое послевкусие, что ЦСКА по-прежнему не вышел из спячки. Действующий обладатель Кубка Гагарина провалил матч с принципиальным соперником. Чемпионат после паузы возобновился для москвичей двумя болезненными поражениями — от «Динамо» и СКА. Игра команды Сергея Федорова веяла безнадегой, а задумчивый главный тренер, кажется, не понимал, что сделать, чтобы хоккеисты преобразились и включились на полную.

Мучения ЦСКА можно объяснить эффектом сытого кота. Заставить доставать из себя максимум после двух выигранных Кубков Гагарина подряд непросто. Наступает перенасыщение хоккеем. Армейцы практически не меняли состав, продолжая верить в чемпионский костяк. К концу декабря очевидно, что кризис затянулся и команде нужна встряска. ЦСКА держится на шестом месте «Запада» и ужасно провел два матча с прямыми конкурентами за высокие позиции в конференции.

Сравнение общей статистики может отбить мысль о безнадежном поражении москвичей. Но за примерным равенством по броскам, блок-шотам и силовым приемам прячется серьезный перевес СКА. Хозяева творили в чужой зоне практически все, что хотели. Обороной москвичей правил хаос. Голкиперу ЦСКА Ивану Федотову оставалось только сочувствовать. Хотя первый гол в исполнении Артема Сергеева уместно назвать вратарским. Защитник СКА бросал с близкой дистанции, Федотов зацепил шайбу, но не смог отразить ее.

При полном беспорядке в обороне ЦСКА и в атаке не создал чего-то впечатляющего. Первый из двух голов москвичей — прямой бросок Сергея Плотникова из-под защитника, который зевнул Никита Серебряков. Федотову пришлось еще пять раз доставать шайбу из ворот. Прервал безголевую серию, которая длилась с 9 октября, Максим Федотов. Перешедший летом из «Торпедо» защитник забросил вторую шайбу в сезоне. Сомневаюсь, что в игровом плане Федотов сильно доволен сменой команды — от русского Кэйла Макара в Санкт-Петербурге явно ждали большего, чем 6 (2+4) очков за 36 матчей.

Большая часть игроков СКА участвовала в Кубке Первого канала. Кому поездка в сборные явно пошла на пользу, так это Марату Хайруллину и Арсению Грицюку. Нападающие забивают в двух матчах подряд после паузы. Причем Татарский Дьявол СКА сегодня добавил еще и четыре передачи. Хайруллин поучаствовал в пяти из шести голов своей команды. В концовке ЦСКА отыграл одну шайбу. Первым голом в КХЛ отметился Артем Барабоша. Разочарование от игры москвичей он не исправил. Раздосадованный Федотов едва не сломал клюшку о ворота после пятой шайбы. Эмоции голкипера москвичей можно понять — нелегко держать команду в игре, когда некоторые партнеры проявляют необъяснимое безволие.

Марат Хайруллин
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
2
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