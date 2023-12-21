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Сегодня, 19:30

Скатывание в яму. Главный клуб Казахстана из гордого середняка стал безнадежным аутсайдером

«Барыс» уволил двух тренеров к концу декабря
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Хоккеисты «Барыса»
Хоккеисты «Барыса».
Фото ХК «Барыс»
Три увольнения главных тренеров, борьба за власть, слабые легионеры: почему «Барыс» проваливает сезон?

Три тренера за полсезона

Сегодняшний «Барыс» — самый трагикомичный клуб КХЛ. Главная команда Казахстана не входит в зону плей-офф и к концу декабря уволила уже двух тренеров. Чемпионат астанчане начали с Андреем Скабелкой. Белорусский специалист провалился в прошлом сезоне, не попав в плей-офф, готовил команду летом, но 7 октября покинул клуб. Недолго в «Барысе» проработал и Галым Мамбеталиев. Тренер так и оставался с приставкой «исполняющий обязанности» до 12 декабря, пока не получил увольнение. Теперь астанчан поведет Олег Болякин — человек, который никогда не тренировал в КХЛ, а в августе зашел в клуб как генменеджер.

Череда отставок в «Барысе» — отражение дележки власти в казахстанском хоккее. Под раздачу попал сначала Скабелка, тренер, в активе которого более 500 матчей в КХЛ. Затем — Мамбеталиев, победитель чемпионата Казахстана с «Номадом». От увольнения Скабелки «Барыс» ничего не выиграл. Сомневаюсь и в успешности назначения Болякина. Все его достижения связаны с местной лигой, а в ВХЛ, тренируя ангарский «Ермак», новый наставник «Барыса» с треском провалился. Спортивная логика не прослеживается. Не покидает мысль, что увольнения — следствие не только результатов команды.

Клуб запустил частичное импортозамещение, положившись на местные кадры. Отрезок, когда власть получил Мамбеталиев, поставил выбранный вектор под сомнение. С иностранцами уже бывший наставник «Барыса» не поладил, а казахстанских игроков недостаточно, чтобы бороться за плей-офф в КХЛ. Команду настиг замкнутый круг: как бы этого ни хотелось, руководству придется расставлять приоритеты. Можно заводить в состав местную молодежь, но в ущерб результату. А уровень легионеров, подписанных «Барысом» в межсезонье, недостаточен, чтобы в два звена тянуть команду без должной поддержки.

Хоккеисты «Барыса»
Фото ХК «Барыс»

Деградация

Свежи в памяти времена, когда «Барыс» считался крепким середняком «Востока» и метил в топ-4 конференции. Менеджеры открывали для КХЛ сильных иностранцев, на которых потом охотились топ-клубы. Найджел Доус, Корбэн Найт, Дастин Бойд, Брэндон Боченски, Даррен Диц, Эдвард Паскуале, Кевин Даллмэн — все они заходили в лигу через Казахстан. В селекции не обходилось без промахов, но большинство иностранных новичков смотрелись солидно. «Барыс» и выезжал благодаря легионерам. Местные хоккеисты и получившие казахстанские паспорта россияне играли на вторых ролях, закрывая меньшинство и функции нижних звеньев. Ставка на иностранцев помогла клубу стабильно занимать высокие места в регулярке, четырежды пройти первый раунд плей-офф, но второй круг неизменно оставался потолком.

Все годы «Барыса» в КХЛ клуб пытался угнаться за двумя зайцами. Строительство конкурентной команды накладывалось на интересы национальной сборной. Проблеме нашлось нетривиальное решение: во времена канадского бума в Астане, когда в лиге шумела тройка Боченски — Бойд — Доус, иностранцам выдавали казахстанские паспорта. Натурализация не всегда помогала сборной — стабильно закрепиться в элитном дивизионе ЧМ казахстанцам удалось только с 2020 года. Какое-то время звездам КХЛ — Доусу и Боченски — пришлось повозиться на турнирах против сборных Венгрии, Польши, Южной Кореи и Украины.

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Снижение уровня легионеров «Барыса» напрямую связано с сокращением клубного бюджета. Финансирование профессионального спорта в старте урезали с 2021 года. Сэкономленные деньги перенаправили на развитие массового спорта. Под удар попал не только «Барыс». Пострадали футбольные, волейбольные и баскетбольные клубы, которые курировались государством. Помимо нового взгляда первых лиц страны на спорт, постарался коронавирус. За редким исключением в Астану теперь едут сильные игроки, которые позднее привлекут топ-клубы. Из селекции последнего межсезонья выделяется только Райли Барбер. Американца, который с ноги выбил в дверь в НХЛ, перехватил «Ак Барс».

Хоккеист Никита Михайлис
Никита Михайлис.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главная звезда играет не в «Барысе»

Развитие «Барыса» уместно сравнивать с минским «Динамо». Команды схожи по статусу, привилегиям и значимости для своих стран. Каждая считается базовым клубом сборной. Успехи первого пришествия Андрея Скабелки связаны не только с иностранцами. Нижние звенья закрывали игроки, которых сейчас видим в составах российских клубов. Павел Акользин — второй снайпер «Магнитки». Егор Петухов — важный форвард боттома московского «Динамо». Дмитрий Шевченко — лучший бомбардир «Амура». Стабильно играют в КХЛ защитники Алексей Маклюков, Валерий Орехов и Леонид Метальников. Никиту Михайлиса этим летом разрывали топ-клубы, и форвард перешел в «Металлург», получив зарплату 80 миллионов в год. Перебить предложение уральцев «Барыс» не смог.

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«Раскулачивание» хоккеистов с двойным гражданством спровоцировало отток из Казахстана игроков, которые могли выйти на лидерские роли в «Барысе». Клубная вертикаль рассыпалась, когда из-за ковида «Номад» выпал из ВХЛ, а «Снежные барсы» временно прекратили участие в чемпионате МХЛ. Сломалась система, которая принесла результат при Скабелке, ведь именно он подтянул многих игроков в основу «Барыса» из фарм-клуба. Собственные резервы просели, как и возможность приглашать топ-хоккеистов из-за сокращения бюджета. Вот и получается, что главная звезда Казахстана — Михайлис — выступает не в «Барысе», а в «Металлурге». Потребуется время, чтобы взрастить новых талантов, которые только-только заходят в команду КХЛ: Всеволод Логвин, Динмухамед Кайыржан, Алихан Омирбеков.

Проблемы «Барыса» навалились как снежный ком. Сочетать цели базового клуба сборной и оставаться конкурентоспособным на уровне КХЛ получается с большим трудом. Астанчане сохраняют математические шансы на плей-офф, но отставание слишком велико, чтобы рассчитывать на место в восьмерке. Да и после назначения нового тренера команде потребуется время, чтобы привыкнуть к другой системе. Перестраиваться хоккеистам придется в третий раз за сезон. В такой турбулентной среде о развитии и процветании думать не приходится.

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ХК Барыс
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Восточная конференция И В П О
1 Авангард 40 27 13 57
2 Металлург Мг 41 25 16 55
3 Сал. Юлаев 40 25 15 52
4 Лада 42 21 21 51
5 Ак Барс 42 24 18 50
6 Автомобилист 43 22 21 49
7 Трактор 41 22 19 48
8 Сибирь 42 19 23 45
9 Амур 41 17 24 41
10 Нефтехимик 40 14 26 36
11 Адмирал 39 12 27 33
12 Барыс 41 12 29 31
Западная конференция И В П О
1 Спартак 42 27 15 58
2 Динамо М 41 27 14 58
3 Локомотив 39 25 14 53
4 СКА 40 26 14 53
5 Торпедо 41 24 17 51
6 ЦСКА 40 22 18 46
7 Северсталь 40 18 22 43
8 Динамо Мн 39 18 21 40
9 Куньлунь РС 41 15 26 35
10 Сочи 42 14 28 32
11 Витязь 41 13 28 31
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